Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EC Bad Nauheim ESVK gewinnt Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim mit 4:1
EC Bad NauheimESV Kaufbeuren

ESVK gewinnt Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim mit 4:1

8. MÃ¤rz 20263 Mins read47
Share
Yannik Burghart vom ESV Kaufbeuren - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Share

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum Hauptrundenabschluss der DEL2 Saison 2025/2026 gastiere der EC Bad Nauheim in der energie schwaben arena.

Daniel FieÃŸinger stand im Tor und Sami Blomqvist sein Comeback. Verletzungsbedingt fehlten heute Bernhard Ebner, Alec Zawatsky, Joe Cassetti und Henri Kanninen. Cody Porter, Dominik GroÃŸ, Pavel Nikitins und Florian Reinwald standen nicht im Lineup.

FÃ¼r den ESVK begann die Partie dann denkbar ungÃ¼nstig. Gleich der erste Torschuss der GÃ¤ste zappelte im Netz. Ein von Jordan Hickmott direkt vor dem Tor abgefÃ¤lschter Schuss von der blauen Linie sorgte nach 62 Sekunden bereits fÃ¼r den ersten Treffer der Partie. Die Nauheimer hatten in den ersten Minuten auch etwas Oberwasser, und bei einem Alleingang, der nach einem eigentlich verunglÃ¼ckten Pass zustande kam, hÃ¤tten die Wetterauer den Spielstand frÃ¼h auf 0:2 stellen kÃ¶nnen; Daniel FieÃŸinger im Tor der Joker konnte jedoch parieren. Der erste gute Angriff der Hausherren nach vier Minuten brachte dann auch den ersten Treffer fÃ¼r den ESVK. Nach einem schÃ¶nen Pass von Yannik Burghart konnte Max Hadraschek schnell in die Offensive Zone eindringen und erwischte mit seinem Schuss GÃ¤ste-TorhÃ¼ter Gerald Kuhn zwischen den HosentrÃ¤gern, wodurch er das Ergebnis auf 1:1 stellte. Die WertachstÃ¤dter waren nun auch besser in der Partie, und es entwickelte sich ein recht munteres Spiel. Die Hessen kamen immer wieder schnell und gefÃ¤hrlich in die Zone des ESVK, aber auch die Kaufbeurer schafften es zunehmend, sich offensiv zu zeigen. In der elften Minute brachte erneut die Kombination Yannik Burghart und Max Hadraschek einen Treffer. Diesmal brachte die Nummer drei der AllgÃ¤uer die Scheibe aus der Ecke schnell vor das Tor, und Max Hadraschek fÃ¤lschte die Scheibe zum 2:1 ins Tor der Nauheimer ab. Die Joker hatten nun sogar etwas mehr vom Spiel, und nach einer Druckphase der ersten Sturmformation lag die Scheibe erneut im Tor der Hessen. Der Treffer wurde jedoch nach einem langen Videobeweisstudium von den Hauptschiedsrichtern aufgrund einer vorliegenden TorhÃ¼terbehinderung nicht anerkannt. Da auch keine weiteren regulÃ¤ren Treffer im ersten Abschnitt erfolgten, ging es mit dem Spielstand von 2:1 fÃ¼r den ESVK zum ersten Pausentee.

Im zweiten Abschnitt waren die Nauheimer das aktivere Team, allerdings waren ihre Aktionen nicht immer kontrolliert und prÃ¤zise genug. Zudem konnten sich die Joker auf einen starken Daniel FieÃŸinger im Tor verlassen, der mehrere gute Chancen der Hessen vereitelte. Ein erstes Powerplay in der Partie gehÃ¶rte nach 24 Minuten den Roten Teufeln, welches die Kaufbeurer jedoch gut verteidigten. Der ESVK konzentrierte sich nun auch vermehrt auf ein schnelles Konterspiel und hatte dabei einen heute sehr gut aufgelegten Yannik Burghart in seinen Reihen, der in der 32. Minute seinen dritten Treffer an diesem Abend erzielte. Die Joker konnten nach einem schnellen Scheibengewinn einen Konter fahren; der flinke AuÃŸenstÃ¼rmer schloss dabei gekonnt und gezielt mit einem flachen Schuss auf den Schoner von Gerald Kuhn ab, sodass der mitgelaufene Max Oswald den Nachschuss problemlos verwerten konnte. Kurz nach dem dritten Treffer der Kaufbeurer lieferten sich Brent Raedeke und Marius Erk einen Faustkampf, den der ESVK-StÃ¼rmer wohl nach Punkten fÃ¼r sich entscheiden konnte. In der 37. Minute folgte der nÃ¤chste Konter der AllgÃ¤uer â€“ und erneut ging es Ã¼ber Yannik Burghart, der sich Ã¼ber auÃŸen seinem Gegenspieler entkam und Dartagnan Joly bediente, sodass dieser die Scheibe nur noch zum 4:1 Ã¼ber die Linie drÃ¼cken musste. Zwei Minuten vor der Pausensirene mussten die Rotgelben erneut in Unterzahl agieren, doch auch hier konnte der ESVK das Powerplay der Nauheimer erfolgreich killen, unter anderem dank einer starken Parade von Daniel FieÃŸinger. So ging es mit noch 12 Sekunden in Unterzahl, aber mit einem Spielstand von 4:1 fÃ¼r die Kaufbeurer zum zweiten Pausentee.

Im Schlussabschnitt sollte nicht mehr allzu viel passieren. Der ESV Kaufbeuren musste nicht mehr viel machen, die Nauheimer konnten ihrerseits nicht mehr viel entgegensetzen. Dabei hatten die Hessen durchaus noch das Wissen, die Partie drehen zu mÃ¼ssen, da die Blue Devils Weiden mit 4:3 nach Overtime in Rosenheim gewonnen hatten und somit die Roten Teufel noch auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten sollten, wenn es beim Sieg des ESVK bleiben sollte. So kam es dann auch. Die Joker standen stabil in der Defensive und auch ein weiteres Powerplay der Wetterauer in der 50. Minute sollte daran nichts mehr Ã¤ndern. SpÃ¤testens beim heute sehr starken Daniel FieÃŸinger war fÃ¼r die Nauheimer, die ihr GlÃ¼ck durchaus immer wieder in der Offensive versuchten und auch viele SchÃ¼sse hatten, aber Endstation. So ging die Partie des 52. Spieltags am Ende durchaus verdient mit 4:1 an die WertachstÃ¤dter, die in den Play-Downs nun auf den EHC Freiburg treffen. Alle Infos zum Ticketing, vor allem zum VerlÃ¤ngern der Dauerkarte, gibt es hier nachzulesen.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
934
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post FÃ¼nfte gemeinsame Saison steht bevor: Tristan Keck bleibt ein Husky und steuert drei Buden zum 6:1 Sieg gegen Landshut bei

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EC Bad NauheimEV Landshut

Schon wieder! Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim fÃ¼r vier Spiele gesperrt – Martin Has vom EV Landshut fÃ¼r ein Spiel gesperrt

Neuss. (PM DEL2) Ryan Olsen vom EC Bad Nauheim erhielt eine groÃŸe...

By8. MÃ¤rz 2026
EC Bad NauheimKassel Huskies

Derby-Sweep: Huskies gewinnen auch das vierte Hessenderby

Kassel. (PM Huskies) Zum letzten Hessenderby der Saison waren die Huskies am...

By7. MÃ¤rz 2026
Eispiraten CrimmitschauESV Kaufbeuren

5:4! Eispiraten machen Pre-Playoffs gegen Kaufbeuren in Overtime klar

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen den...

By7. MÃ¤rz 2026
ESV Kaufbeuren

ESVK: Das letzte Hauptrundenwochenende steht auf der Agena

Kaufbeuren. (PM ESVK) Es geht in die letzten beiden Hauptrundenspieltage 2025/2026. Die...

By4. MÃ¤rz 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten