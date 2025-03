ESVK gewinnt erstes Spiel der Playdown-Serie gegen Selb mit 7:2

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren empfing heute Abend zu Spiel 1 der Playdownserie der DEL2 die Selber Wölfe.

Chef-Trainer Leif Carlsson konnte dabei mit der Ausnahme Dani Bindels und den Langzeitverletzen Leon Sivic, Ryan Valentini und Rihards Babulis auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. Vor 2.504 Zuschauern gewann der ESV Kaufbeuren mit 7:2.

Der ESVK erwischte den besseren Start in die Partie und war die aktivere Mannschaft. Doch auch die Selber tauchten immer wieder gefährlich vor Daniel Fießinger auf. Eine Willensleistung von Alexander Thiel, der die Scheibe ins Selber Drittel brachte und am Ende über Quirin Bader den Weg hinter Kevin Carr fand, brachte die Hausherren in der 8.Spielminute in Führung. Die Joker waren auch in der Folge die bessere Mannschaft. Ein abgefälschter Schuss von Colby MacAuley erhöhte die Führung kurz nach Mitte des 1. Drittels auf 2:0. Die Gäste fielen bis dato nur durch Konter auf. Zum Abschluss des Abschnittes gab es nochmal eine kurze Druckphase der Selber. Mit einem Spielstand von 2:0 ging es in die erste Pause.

Einen perfekten Beginn erwischten die Männer von Leif Carlsson zum 2. Spielabschnitt. Ein Schuss prallte von der Bande, Kevin Carr verschätzte sich und Joey Lewis nutzte den Abpraller zum 3:0 in der 22. Spielminute. Kurz darauf war es ein Breakaway, den Samir Kharboutli kaltschnäuzig versenkte und den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Auch in der Folge waren es die Rot-Gelben, die das Spiel bestimmten. In der 30. Spielminute gab es die erste Strafzeit des Spiels: Dieter Orendorz erhielt zwei Strafminuten wegen Behinderung. Ein Direktschuss von Ryan Sproul brachte auch die Gäste erstmals zum Jubeln. Und Selb blieb am Drücker und konnte durch Marco Pfleger nochmal verkürzen. Ein Stockschlag von Brent Raedeke unterbrach die Druckphase der Porzellanstädter. Die Joker zeigten Moral und Simon Schütz traf per platzierten Handgelenkschuss über die Fanghand von Kevin Carr zum 5. Treffer für seine Farben. Sekunden später, in der 36. Spielminute, war es Jacob Lagace, dessen Querpass vom Selber Verteidiger abgefälscht wurde und über die Linie trudelte. Darauf reagierte Craig Streu und brachte Michel Weidekamp für Kevin Carr. Eine Strafzeit gegen Jersey Plauschin brachte den ESVK,160 Sekunden vor Drittelende, erneut in numerische Überlegenheit. Es dauerte keine 10 Sekunden, ehe Colby MacAuley vom Bullypunkt die Scheibe ins lange Ecke schlenzte und auf 7:2 erhöhte. Die Joker spielten sich fast in einen Rausch und kreierten eine Torchance nach der anderen. Ein Spieldauerstrafe mit Disziplinarstrafe gegen Jordan George in der 40. Spielminute brachte den ESVK in eine 5-minütige Überzahl. Mit 7:2 ging es in die Pause.

Die Joker zu Beginn des Drittels in Überzahl. Diese wurde jedoch aufgrund einer Bankstrafe gegen das Team von Leif Carlsson unterbrochen. Direkt nach Ablauf der Strafe gab es erneut eine Strafzeit gegen Daniel Schwamberger wegen Behinderung. Der ESVK konnte diese nicht nutzen, doch ein Beinstellen von Maximilian Gläßl brachte den ESVK direkt wieder in numerische Überlegenheit. Das Spiel in der Folge sehr zerfallen und eine 5+ Spiedauerstrafe gegen Marco Pfleger brachte den ESVK erneut ins Powerplay. Die Joker mit einigen Abschlussmöglichkeiten, aber am Ende hieß die Endstation Michel Weidekamp. Eine Strafe wegen Anstiftung des Fightes gegen Nolan Yaremko brachte die Selber nach kurzer Phase der Gleichzahl in Überzahl. Beste Chancen ließ der ESVK in der Folgezeit liegen. Am Ende gewann der ESV Kaufbeuren mit 7:2.

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe müssen im ersten Spiel der Playdownserie beim ESV Kaufbeuren eine deutliche Niederlage einstecken.

Als Mitte des zweiten Drittels durch Treffer von Sproul und Pfleger zumindest ein kleines Selber Feuer aufloderte, erstickten dies die Gastgeber postwendend im Keim.

Gastgeber legen vor

Beide Teams kamen aus der Kabine wie die Feuerwehr, wobei sich die Gastgeber jedoch leichte Vorteile und auch die gefährlicheren Torchancen erarbeiten konnten. Nachdem in der sechsten Minute Blomqvist noch eine große Möglichkeit liegen gelassen hatte, war es zwei Minuten später Bader, der eine schöne Kombination der Kaufbeurer zum 1:0 abschloss. In der elften Minute hieß es gar 2:0, nachdem die Wölfe in der Abwehr unglücklich agierten und die Scheibe über den Selber Schlussmann Carr zum völlig freistehenden Fischer an die blaue Linie gelangte. Der Kaufbeurer Verteidiger hielt einfach mal drauf, McAuley hilet seinen Schläger rein und fälschte den Puck unhaltbar für Carr ab. Im weiteren Verlauf kamen die Wölfe auch zur ein oder anderen Gelegenheit, doch Smith, Raedeke sowie George brachten die Scheibe nicht an Kaufbeurens Goalie Fießinger vorbei und Park verpasste ein feines Zuspiel von Krymskiy knapp.

Selber Strohfeuer erlischt im Keim

Im zweiten Spielabschnitt zogen die Gastgeber durch zwei schnelle Treffer mit vier Toren in Front. Zunächst schaltete Lewis in der 22. Minute am schnellsten und schob einen komisch von der Bande zurückspringenden Puck zum 3:0 ein. Knappe zweieinhalb Minuten später war Kharboutli nach einem Selber Scheibenverlust alleine auf und davon und markierte das 4:0. Doch noch hatten sich die Selber Wölfe nicht aufgegeben. Mehrere Umstellungen in den Sturmformationen zeigten zunächst Wirkung und Sproul schoss die Scheibe in der 31. Minute in Überzahl zum 4:1-Anschlusstreffer ein. Als Pfleger eineinhalb Minuten später Fießiger zum 4:2 überwunden hatte, schienen die Allgäuer kurz zu wanken. Doch Schütz erstickte das kurz auflodernde Selber Feuer mit seinem Powerplay-Treffer zum 5:2 in der 35. Minute im Keim. Eine knappe Minute später prallte die Scheibe maximal unglücklich von Raab abgefälscht zum 6:2 ins eigene Netz. Mit diesem Treffer war dann auch der Arbeitstag von Selbs Goalie Carr beendet und Weidekamp hütete ab sofort das Selber Gehäuse. In der 38. Minute erhöhten die Buron Joker – erneut in Überzahl – gar auf 7:2.

Torloser Schlussabschnitt

Im Schlussdrittel gehörten die ersten beiden Chancen dem Selber Krymskiy, aber auch er scheiterte an Fießinger. Auf der anderen Seite konnte sich Weidekamp ebenfalls mehrfach auszeichnen und verhinderte so zumindest weitere Treffer für die Gastgeber. So lautete der Endstand nach 60 Minuten 7:2 für den ESV Kaufbeuren.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

ESV Kaufbeuren: Fießinger (Karg) – Watson, Schütz, Thiel, Orendorz, Fischer, Koziol, Peukert – McAuley, Yaremko, Kharboutli, Lewis, Laaksonen, Blomqvist, Oswald, Lagacé, Maul, Feigl, Thal, Bader

Selber Wölfe: Carr (ab 36. Min. Weidekamp) – Heyter, Sproul, Hördler, Campbell, Gläßl, Plauschin, Raab – Peter, Smith, Miglio, Raedeke, McMillan, George, Schwamberger, Bassen, Pfleger, Krymskiy, Park, Hofmann

Tore: 8. Min. 1:0 Bader (Oswald, Thal); 11. Min. 2:0 McAuley (Fischer); 22. Min. 3:0 Lewis (Thiel, Laaksonen); 24. Min. 4:0 Kharboutli (Yaremko, Thiel); 31. Min. 4:1 Sproul (McMillan, Peter; 5/4); 33. Min. 4:2 Pfleger (Sproul, Heyter); 35. Min. 5:2 Schütz (Lagacé, Lewis; 5/4); 36. Min. 6:2 Lagacé (Oswald, Watson); 38. Min. 7:2 McAuley (Watson, Yaremko)

Strafzeiten: Kaufbeuren 6 + 5 gegen Yaremko, Selb 8 + 5 + Spieldauer gegen George + 5 + Spieldauer gegen Pfleger + 5 gegen Gläßl

Schiedsrichter: Schütz, Singer (Tschirner, Riemel)

Zuschauer: 2.504

