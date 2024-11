ESVK gewinnt AuswÃ¤rtsspiel bei den Ravensburg Towerstars mit 4:2

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stand am heutigen Sonntagabend das Auswärtsspiel vom 19. Spieltag bei den Ravensburg Towerstars an. ESVK Trainer Daniel...

ESVK Trainer Daniel Jun nahm dabei im Gegensatz zum Spiel am Freitagabend in Kaufbeuren eine Änderung im Lineup vor. Für Sten Fischer rückte Tomas Schmidt an die Seite von Dieter Orendorz in der dritten Verteidigungsreihe. Verletzungsbedingt fehlten weiterhin Max Oswald und Rihards Babulis. Im Tor stand Dauerbrenner Daniel Fießinger. Am Ende holten sich die Joker mit einem 4:2 Auswärtssieg vor 3.075 Zuschauern drei Punkte.

Das erste Drittel war geprägt von fünf Strafzeiten und somit hatten die Specials-Teams auf beiden Seiten sehr viel Eiszeit. Das erste Powerplay gehörte dabei nach knapp drei Minuten den Gästen aus dem Allgäu. Wirkliche Chancen konnten sich die Kaufbeurer in diesem aber nicht erspielen und schafften es somit auch nicht Nico Pertuch im Tor der Ravensburger in Bedrängnis zu bringen. Das zweite Überzhalspiel nach sieben Minuten konnten die Hausherren dann zum 1:0 nutzen. Die Joker hatten das Powerplay der Towerstars eigentlich gut im Griff und nichts deutete auf einen Treffer hin. Allerdings ließ sich die Kaufbeurer Defensive dann von Adam Payerl überlaufen und sein noch abgefälschter Schuss trudelte am Ende durch die Beine von Daniel Fießinger über die Linie. Kaum wurde auch mal wieder fünf gegen fünf gespielt gab es in der zehnten Minute die nächste Strafe und dieses Mal durfte der ESVK wieder in Überzhal ran. Das Powerplay der Joker war nun auch besser und strukturierter, aber wie auch schon im ersten Überzahlspiel, wurde es leider nicht so richtig gefährlich vor dem Tor von Nico Pertuch. Mit Ablauf der Strafe gegen die Ravensurger wanderte mit Nolan Yaremko ein ESVK Spieler auf die Strafbank. Dieses, so wie ein weitreres Powerplay der Hausherren nach 18 Spielminuten vertedigten die Kaufbeurer aber gut und ließen auch kaum Chancen der Towerstars zu. So ging es nach 20 Minuten mit einem Spielstand von 1:0 in die erste Pause.

Im zweiten Drittel kamen die Joker dann sehr gut aus der Kabine. Nach 22 Minuten konnte Nick Maul nach einem Bully direkt abschließen und traf mit einem trockenen Handgelenkschuss zum 1:1 Ausgleich. Der erste DEL2 Treffer für den jungen Förderlizenzspieler von Red Bull München im zweiten Spiel für den ESVK. Den Kaufbeurern tat dieser Treffer sichtbar gut und nur zwei Minuten später konnte Joey Lewis die Allgäuer sogar in Führung bringen. Nach einem Pass an die blaue Linie leitere Sami Blomqvist den Puck direkt zu seinem Mitspeler weiter und dieser konnte Nico Pertuch im Alleingang mit einem Schuss auf die Fanghandseite zum 1:2 überwinden. Die Towerstars fanden aber schnell eine Anwort. Wie so oft in dieser Partie fanden die Ravensburger über die Außenpositionen den Weg in das Kaufbeurer Drittel. Luca Hauf nutzte dies in der 26. Minute mit einem perfekt platzierten Schuss in den rechten Torwinkel zum schnellen 2:2 Ausgleichstreffer. In der Folge waren die Hausherren dann immer wieder am Drücker und machten den Jokern vor allem in der eigenen Zone immer wieder das Leben schwer. Daniel Fießinger stand immer mehr im Mittelpuntk des Spielgeschehens und hatte alle Hände voll zu tun, seine Mannschaft weiter im Spiel zu halten. Die Wertachstädter schafften es aber auch immer wieder gezielt gute Konter zu fahren und wurden dann in der 35. Minute auch dafür belohnt. Simon Schütz passte die Scheibe bei einem drei auf zwei Konter zu Colby McAuley und dieser traf mit einem satten Schuss über die Stockhand von Nico Pertuch hinweg zum 2:3 Führungstreffer für seine Farben. Auch nach dem erneuten Treffer der Kaufbeurer waren die Towerstars dann wieder am Drücker. Glück hatten die Joker bei einem erneuten Angriff der über Außen vorgetragen wurde, als die Scheibe nur an der Latte und nicht zum 3:3 Ausgleich im Tor der Allgäuer landete. Ein Powerplay zum Ende des Drittels hin brachte den Jokern erneut keinen eigenen gefährlichen Torschuss ein. Im Gegenteil. Mathew Santos war nach einem Fehlpass auf und davon und Daniel Fießinger konnte gegen den Top-Scorer der Oberschwaben aber parieren und erneut den möglichen Ausgleichstreffer verhindern. So ging es mit einem Spielstand von 2:3 in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt war es dann wieder ein Spiel der Specials-Teams. Viele Strafzeiten, vor allem auf Ravensburger Seite machten einen guten Spielfluss irgendwie nicht möglich. Der ESVK hatte in mehreren Powerplaysituationen die Möglichkeit die Führung weiter auszubauen, was lange Zeit nicht gelingen wollte. Bei fünf gegen fünf Feldpsielern schafften es die Hausherren aber immer den ESVK stark unter Druck zu setzen und wie schon im zweiten Drittel war dann aber spätenstens bei Daniel Fießinger immer wieder auch Endstation für die Ravensburger Offensive. In der 49. Minuten nutze Fabian Koziol dann doch noch ein Überzahlspiel für seine Mannschaft aus und erhöhte den Spielstand auf 2:4. Nach dem zuvor Premysl Svoboda und Samir Kharboutli rießen Chanchen liegen gelassen hatten, hämmerte der Verteidiger die Scheibe bei einer unübersichtlichen Situation humorlos in die Maschen. In der Folge drückten die Hausehrren immer wieder auf einen Treffer, dieser sollte aber auch aufgrund weiterer Strafen nicht mehr gelingen. Auch die Herausnahme von Nico Pertuch gut zwei Minuten vor dem Ende sollte den Towerstars keinen Erfolg mehr bringen. Die Joker verteidigten auch mit fünf gegen sechs Feldspieler weiter gut und somit konnte die Mannschaft um Simon Schütz einen durchaus verdienten 4:2 Auswärtssieg feiern.

