ESVK erwartet die Dresdner EislÃ¶wen in der Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für die Joker geht in der DEL2 aktuell in die Spieltage 14 und 15. Der ESVK trifft dabei am Freitagabend in...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für die Joker geht in der DEL2 aktuell in die Spieltage 14 und 15. Der ESVK trifft dabei am Freitagabend in der energie schwaben arena auf die Dresdner Eislöwen.

Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag geht es für die Joker dann auf eine längere Auswärtsfahrt zu den Lausitzer Füchsen. Erstes Bully in Weißwasser ist dabei um 17:00 Uhr.

Tickets: Tickets für die kommenden Heimspiele sind weiter im Ticket-Online-Shop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der ESVK-Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich.

Der Kader der Joker

Trainer Daniel Jun muss am Wochenende weiterhin auf Alex Thiel und vermutlich auch noch auf Jere Laaksonen verzichten. Dieter Orendorz wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Kader stehen. Fraglich ist dagegen noch der Einsatz von Rihards Babulis, der an einer kleineren Verletzung laboriert. Die Grippewelle beschäftig die Mannschaft der Joker dazu weiterhin. Einige Spieler haben in den letzten Tagen noch mit dem Training pausiert, es sieht aber aktuell danach aus, dass kein Spieler ausfällt. Wobei sich die Dinge hier, wie man diese Saison schon mehrfach erleben musste, auch kurzfristig ändern können. Neben Quirin Bader wird vom Kooperationspartner Redbull München vermutlich auch Verteidiger Sten Fischer für den ESVK auflaufen.

Die Gegner der Joker:

Dresdner Eislöwen

Die Mannschaft aus der Elbflorenz ist wohl vom Papier her zusammen mit den Kassel Huskies der große Favorit auf den Meisterschaftstitel in der DEL2. Dies spiegelt sich aktuell auch in der Tabelle wider. Die Eislöwen belegte aktuell mit 25 Punkten den dritten Platz. Punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Landshut. An der Spitze der Liga haben sich in der letzten Woche die Kassel Huskies gesetzt. Die allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen haben wie die Konkurenz.. Die Macher der Eislöwen bastelten im Sommer an diversen, fast schon spektakulären, Transfers. Aus der DEL kamen die beiden Kontingentstürmer Drew LeBlanc und Dane Fox, die auch voll eingeschlagen haben. Vom DEL2 Meister aus Regensburg wurden dazu die Tariq Hammond ein absoluter Leistungsträger und der DEL2 Top-Scorer Andrew Yogan verpflichtet. Dazu sind die drei letztjährigen Kontingentspieler Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist nun mit deutschen Pässen ausgestattet. Aus Ravensburg wurde dazu noch Defender Oliver Granz und aus Kaufbeuren Sebastian Gorcik geholt. Dazu sind aus dem Vorjahr noch Top-Spieler wie die Torhüter Danny aus den Birken und Janick Schwendener oder auch die Stürmer Tomas Andres, Mitch Wahl, Tomas Sykora oder auch Kapitän Travis Turnbull weiter im Kader von Trainer Niklas Sundblad.

Lausitzer Füchse: Bei dem Team aus Weißwasser gab es im Sommer auch einige Wechsel. Neu in der Lausitz sind die Torhüter Anthony Morrone und Daniel Filmonow, die Verteidiger Tim Sezemsky (derzeit Verletzt), Dylan Plouffe, Jérémy Beaudry und Nils Elten. Im Sturm gab es die Neuzugänge Lewis Zerter-Gossage (aktueller Top-Scorer der Füchse mit 8 Toren und 6 Vorlagen), Tom Knobloch, Charlie Jahnke, Jordan Taupert und Alexander Dosch.

Auf den Kontingentpositionen im Sturm sind dazu die bekannten Spieler Lane Scheidl und Roope Mäkitalo weiter in Weißwasser aktiv. Neuer Chef-Trainer der Füchse ist Christof Kreutzer. Kapitän der Lausitzer ist der Deutsch-Kanadier Clarke Breitkreuz. In der Tabelle liegen die Lausitzer derzeit mit 18 Punkten auf dem Konto auf dem neunten Platz. Dabei weißen die Füchse aktuell mit einer Erfolgsqoute von 26,5 Prozendas beste Powerplay der Liga auf und besitzen dazu mit einer Qoute von 92,3 Prozent das zweitbeste Unterzahlspiel der der DEL2.

ESVK Autogrammstunde

Am Samstag von 12:30 bis 13:30 Uhr sind die Joker Spieler Simon Schütz, Dani Bindels, Marvin Feigl und Colby McAuley bei einer Autogrammstunde im Amtsgericht Kaufbeuren. Dort findet ein Tag der offenen Türe von 10:00 bis 15:00 Uhr satt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV