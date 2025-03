ESVK erwartet ausverkauftes Haus gegen Selber WÃ¶lfe

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am Wochenende stehen für den ESV Kaufbeuren die Spiele drei und vier in der Playdown-Serie gegen die Selber Wölfe an.

Dabei brauchen die Wertachstädter noch zwei Siege um die Serie für sich zu entscheiden. Die Selber Wölfe brauchen aufgrund der schlechteren Platzierung und Punkteausbeute nach der Hauptrunde dagegen noch deren drei Siege. Aktuell konnten sowohl der ESVK wie auch die Selber je ihr Heimspiel gewinnen bei einem Serienstand von 1:1.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr steigt dabei zuerst das Heimspiel (tickets.esvk.de) der Joker in der energie schwaben arena. Dabei steht das Spiel wieder unter dem Motto „alle in Rot und mit Schal ins Stadion“, wie schon am vergangenen Freitag beim ersten Spiel der Serie, soll dies wieder ein Puzzleteil für eine einzigartige Atmosphäre sein. Die energie schwaben arena wird dabei vermutlich ausverkauft sein. Aktuell sind nur noch rund 150 Stehplatzkarten im freien Verkauf zu erwerben.

Am Sonntag um 17:00 Uhr geht es für den ESV Kaufbeuren dann in der Netzsch-Arena mit Spiel vier Serie weiter. Beide Spiele werden auch wie gewohnt auf SportdeutschlandTV übertragen.

