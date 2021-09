ESVK: Erste Testspiele stehen auf dem Programm

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach zwei Wochen Trainingslager geht es für die Mannschaft von Trainer Rob Pallin nun an die ersten Testspiele. Dabei treffen die...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach zwei Wochen Trainingslager geht es für die Mannschaft von Trainer Rob Pallin nun an die ersten Testspiele.

Dabei treffen die Joker in der erdgas schwaben arena am Freitag auf die Heilbronner Falken. Tickets für das Spiel sind im Ticket-Online-Shop erhältlich.

Am Sonntag geht es für den ESVK zum Oberliga Kooperationspartner EV Füssen. Das Ostallgäu-Derby steigt um 18:00 Uhr im BLZ. Nur zwei Tage später steht dann noch ein Testspiel in Ravensburg auf dem Programm. Spielbeginn in der CHG Arena ist dabei um 19:30 Uhr.

Alle Spiele gibt es auch live im kostenpflichtigen Livestream auf SpradeTV zu sehen.

ESVK Trainer Rob Pallin kann für die ersten Testspiele fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Stefan Vajs, der aufgrund seiner langen Pause zumindest die beiden Spiele gegen Heilbronn und Füssen noch geschont wird, werden wohl alle Spieler zum Einsatz kommen können.