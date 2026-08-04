ESVK: Eigengewächs Renat Schandalinov wird dritter Torhüter

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Renat Schandalinov rückt ein talentierter Torhüter aus der eigenen U20-Mannschaft in den Profi-Kader auf.

Der 18 Jahre alte Rechtsfänger hat den Nachwuchs beim ESV Kaufbeuren e.V. durchlaufen und gilt als technisch starker sowie reaktionsschneller Torhüter, der auch über eine sehr gute Rebound-Kontrolle verfügt.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Renat Schandalinov wird unser Torhüter-Trio für die neue Saison sehr gut ergänzen. Er kann viel Spielzeit in der U20-Mannschaft sammeln und bei uns im Training unter besten Bedingungen nicht nur viel lernen, sondern sich auch für mehr empfehlen. Zudem freuen wir uns sehr, dass es wieder einmal ein Torhüter aus den eigenen Reihen geschafft hat, sich bis in den Profi-Kader hochzuarbeiten.“

Renat Schandalinov über die Möglichkeit sich bei den Profis zu zeigen: „Ich freue mich sehr, dass ich das Vertrauen und die Möglichkeit bekommen habe, in die Profi-Mannschaft aufzurücken. Dadurch kann ich nun mit erfahrenen Torhütern und Spielern trainieren und von deren Erfahrung profitieren. Feste Ziele habe ich eigentlich keine; ich versuche einfach, jeden Tag mein Bestes zu geben und freue mich, dass die Saison nun endlich beginnt.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Renat Schandalinov @ Elite Prospects

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