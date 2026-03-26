ESVK: Die letzten Spiele der Saison stehen an – Es geht um den Klassenerhalt in der DEL2

Kaufbeuren. (PM ESVK) Jetzt erst recht Teil2. Die alles entscheidende Playdown-Serie zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Blue Devils Weiden steht nun auf dem Programm.

Für beide Mannschaften ist es die allerletzte Chance, sich einen Platz in der DEL2 zu sichern und den Abstieg in die Oberliga noch zu vermeiden. Der Gewinner der Serie wird den Klassenerhalt in der DEL2 feiern können, der Verlierer muss den Gang in die Oberliga antreten.

Tickets: Das Heimspiel am Sonntag ist ausverkauft. Aktuell sind nur noch ein paar wenige Tickets für den Gästeblock unter gasttickets.esvk.de erhältlich.

Aus der Kabine: Gute Nachrichten für Chef-Trainer Leif Carlsson. Neben dem zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Joe Cassetti ist wahrscheinlich auch Alec Zawatsky wieder eine Option für das Lineup. Ab den am Freitag beginnenden Spielen gegen die Blue Devils Weiden werden dann auch erneut keine Statements oder Informationen zu eventuellen verletzten oder kranken Spieler veröffentlicht. Wir bitten hier um Verständnis.

Der Modus: Der ESVK muss von möglichen sechs Spielen in der Serie gegen die Blue Devils Weiden vier Spiele gewinnen. Die Oberpfälzer als besser platziertes Team der Hauptrunde und mit einem Vorsprung gegenüber dem ESVK von mehr als elf Punkten, müssen für den Klassenerhalt „nur“ deren drei Spiele gewinnen.

Die Spieltermine der 2. Playdown-Runde 2025/2026 im Überblick:

Fr., 27.03. | 20:00 Uhr

Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

So., 29.03. | 17:00 Uhr

ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

Di., 31.03. | 20:00 Uhr

Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

Do., 02.04.* | 19:30 Uhr

ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

Sa., 04.04.* | 19:30 Uhr

Blue Devils Weiden – ESV Kaufbeuren | Hans-Schröpf-Arena, Weiden

Mo., 06.04.* | 18:30 Uhr

ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden | energie schwaben arena, Kaufbeuren

* = bei Bedarf