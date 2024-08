ESVK: Die ersten beiden Testspiele stehen an

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für die neuformierte ESVK-Mannschaft 2024/2025 stehen am Wochenende die ersten Testspiele auf dem Programm. Dabei kommt es am Freitagabend in der...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für die neuformierte ESVK-Mannschaft 2024/2025 stehen am Wochenende die ersten Testspiele auf dem Programm. Dabei kommt es am Freitagabend in der energie schwaben arena zu einem sehr interessanten Duell mit dem amtierenden Oberliga Meister und DEL2 Aufsteiger Blue Devils Weiden. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr. Tickets (Vergünstigte Preise) für das Testspiel gegen die Blue Devils Weiden sind im Ticket-Online-Shop, in allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen und in der ESVK-Geschäftsstelle erhältlich. Die Abendkasse am Spieltag hat selbstverständlich ebenfalls geöffnet. Bereits am Samstag geht es für die Joker dann nach Österreich. Im Messestadion Dornbin testet die Mannschaft von Trainer Daniel Jun dabei gegen den AlpsHL Club EC Bregenzerwald. Spielbeginn ist ebenfalls um 19:30 Uhr.Tickets für das Spiel in Dornbin sind im Ticket-Online-Shop des ECB erhältlich. 2428 Die DEL2 und ihr neuer TV-Partner Sportdeutschland haben die Preisstruktur für die Saison 24/25 veröffentlicht. Ein Einzelspiel kostet 8,90 Euro, der Saisonpass 449 Euro. Sind die Preise angemessen? Ja, die Preise sind okay. Alles hat halt seinen Preis. Nein, das ist zu teuer. Das ist schwer zu beurteilen.