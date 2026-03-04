ESVK: Das letzte Hauptrundenwochenende steht auf der Agena

Kaufbeuren. (PM ESVK) Es geht in die letzten beiden Hauptrundenspieltage 2025/2026.

Die Joker reisen dabei am Freitagabend nach Westsachsen zu den Eispiraten Crimmitschau und treffen am Sonntag um 17:00 Uhr in der energie schwaben arena zum Hauptrundenabschluss auf den EC Bad Nauheim.

Tickets für Heimspiele des ESVK sind online unter tickets.esvk.de erhältlich. Dazu selbstverständlich auch in allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der ESVK-Geschäftsstelle und an der Abendkasse.

Aus der Kabine:

Chef-Trainer Leif Carlsson hat es weiterhin nicht leicht, was die Zusammenstellung des Spieltagskaders betrifft. Zuerst die guten Nachrichten. Wieder fit sind Brent Raedeke, Yannik Burghart, Max Hadraschek und Sami Blomqvist. Ob der Deutsch Finne am Freitag schon zum Einsatz kommt, muss sich aber erst noch zeigen, da die sportlich Verantwortlichen beim ESVK aufgrund der langen Viruserkrankung kein Risiko eingehen wollen. Gleiches gilt für Joe Cassetti, der US-Amerikaner macht zwar große Fortschritte, ist aber unter Umständen erst eine Option für das Heimspiel am Sonntag gegen den EC Bad Nauheim.

Aufgrund von Verletzungen aus dem Auswärtsspiel im Landshut sind dazu Kapitän Bernhard Ebner (Oberkörperverletzung mind. zwei Wochen Pause) und Alec Zawatsky (Ausfalldauer noch unklar) sowie weiterhin auch Henri Kanninen (Saisonende) keine Optionen für die letzten beiden Hauptrundenspieltage. Welche Förderlizenzspieler vom Kooperationspartner Red Bull München am Wochenende zur Verfügung stehen werden ist aktuell noch nicht final besprochen. Für die anstehenden Playdowns sind Rio Kaiser und Nikolaus Heigl für den ESVK spielberechtigt.