ESVK bindet Nachwuchstalente

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die beiden Nachwuchstalente Yannik Burghart und Leon van der Linde mit Förderverträgen für zwei weitere Spielzeiten an...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die beiden Nachwuchstalente Yannik Burghart und Leon van der Linde mit Förderverträgen für zwei weitere Spielzeiten an den Club gebunden.

Der 18 Jahre alte Leon van der Linde hat bereits in der letzten Spielzeit 2020/2021 unter dem damaligen Joker Trainer Rob Pallin als Siebzehnjähriger sein Debüt in der DEL2 feiern können und kam neun Mal für den ESVK zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit 2021/2022 hat sich der Linksschütze unter Trainer Tray Tuomie einen Stammplatz in der Joker Verteidigung erkämpft und in insgesamt 32 Spielen auch sechs Torvorlagen auf seinem persönlichen Punktekonto verbuchen können. Der Fördervertrag von Leon van der Linde hat eine Gültigkeit bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024.

Der 19 Jahre alte Yannik Burghart hat ebenfalls in der Saison 2020/2021 sein Debüt in der DEL2 gegeben und sich n der aktuellen Spielzeit ebenfalls einen festen Platz im Kader der Joker erspielt. In 30 Spielen konnte der Linksschütze dabei insgesamt elf Scorerpunkte, davon fünf Tore und sechs Vorlagen für die Joker erzielen. Yannik Burghart ist aktueller U20 Nationalspieler und war wie Markus Schweiger auch für die leider dann später abgebrochene Weltmeisterschaft in Kanada im vergangenen Dezember nominiert. Der Fördervertrag von Yannik Burghart hat ebenfalls eine Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2023/2024.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zu den beiden Youngstern: „Leon van der Linde und Yannik Burghart haben mit starken Leistungen in der U20 Mannschaft und vor allem auch bei uns in der DEL2 Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht. Wir leben es nun schon seit einigen Jahren vor, dass wir jungen Spielern in Kaufbeuren eine Perspektive geben und diese dann auch dementsprechend fördern. Es freut uns von daher auch sehr, dass sich die beiden dazu entschieden haben, sich jeweils für zwei Jahre an den ESVK zu binden.

Leon van der Linde zu seiner Vertragsverlängerung beim ESVK: „Ich freue mich sehr darauf, zwei weitere Jahre in Kaufbeuren spielen zu dürfen. Ich habe in der aktuellen Spielzeit schon sehr viel Eiszeit bekommen, dementsprechende Erfahrungen gesammelt und mich weiterentwickeln können. Nun bin ich gespannt wie es weitergeht und was alles noch auf mich zu kommt.“

Yannik Burgahrt zu seinem Verbleib beim ESV Kaufbeuren: „Ich freue mich sehr darüber zwei weitere Jahre beim ESVK spielen zu dürfen. Es ist schön, dass der Club mir die Chance gibt und ich mich hier weiterentwickeln kann. Ich finde es schön der Mannschaft hier in Kaufbeuren helfen zu können. Das alles zusammen gibt mir als jungem Spieler auf jeden Fall auch das nötige Selbstvertrauen.“