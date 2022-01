ESVK: AuswÃ¤rtsspiel in Bayreuth steht auf dem Programm

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren steht in der DEL2 am morgigen Dienstagabend in Bayreuth ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm. Nach dem...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren steht in der DEL2 am morgigen Dienstagabend in Bayreuth ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm.

Nach dem die Joker am Wochenende die beiden Spiele gegen Bad Tölz und Kassel jeweils in der Overtime für sich entscheiden konnten, ist beim ESVK auch wieder ein wenig das Selbstbewusstsein zurückgekehrt. Damit ist nicht nur die Niederlagenserie beendet, sondern hat die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie trotz eines kurzen Kaders auch bewiesen, dass sie enge Spiele für sich entscheiden kann. In der Tabelle stehen die Joker weiter auf dem zehnten Tabellenplatz. Aktuell hat der ESVK 42 Punkte nach 34 absolvierten Spielen gesammelt.

Auswärtsspiel in Bayreuth

Am Dienstag um 19:30 Uhr gastieren die Joker wie erwähnt bei den Bayreuth Tigers. Die Tigers haben bisher 34 Punkte auf dem Konto und liegen nach 31 gespielten Partien auf den 13. Tabellenplatz.

Das Personal

ESVK Trainer Tray Tuomie wird dabei wohl weiter auf Sami Blomqvist, Florian Thomas und Yannik Burghart verzichten müssen. Der Coach der Joker hofft aber, dass die drei genannten am Freitag beim nächsten Auswärtsspiel in Bad Nauheim wieder an Board sind. Unklar ist dagegen noch die Lage bei Stefan Vajs, der Torhüter der Joker musste am Sonntag die Partie in Kassel nach gut zehn Minuten aufgrund einer Unterkörperverletzung leider vorzeitig beenden. Die sportlich Verantwortlichen beim ESVK warten hier noch auf das Ergebnis einer am Nachmittag stattfindenden MRT Untersuchung.