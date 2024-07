ESV muss den Verlust seines Stammkeepers hinnehmen â€“ dafÃ¼r kehrt ein ehemaliger Pirat zurÃ¼ck

Buchloe. (chs) Dieser Abgang schmerzt doch sehr. Der ESV Buchloe muss künftig ohne seine bisherige Nummer Eins auskommen. Torhüter Johannes Wiedemann, der die letzten...

Torhüter Johannes Wiedemann, der die letzten fünf Jahre einer der Leistungsträger zwischen den Pfosten der Gennachstädter war, wird den Buchloern im kommenden Winter nicht mehr zur Verfügung stehen, da er seine Schlittschuhe an den Nagel hängt und somit seine aktive Laufbahn beendet. Zugleich können die Verantwortlichen der Freibeuter aber auch bereits einen Ersatz für den bitteren Abgang präsentieren und dabei auf ein beim ESV bereits bekanntes Gesicht zurückgreifen: Tormann Daniel Blankenburg kehrt nämlich vom Ligakonkurrenten Schongau zu den Pirates zurück.

„Er ist einer der besten Torhüter der Liga“, hieß es immer wieder in den letzten Jahren von der ESV-Führungsriege über Johannes Wiedemann. Und in der Tat war der 31-jährige Schlussmann über fünf Jahre hinweg eine echte Bank und ein absoluter Fels in der Brandung für die Rot-Weißen gewesen. Dementsprechend zählte der ruhige, verlässliche und stets sichere Rückhalt jederzeit zu den uneingeschränkten Führungsspielern – sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. „Jojo hat die letzten Jahre über immer überragende Leistungen gezeigt und war sportlich und auch menschlich ein extrem wichtiger Baustein für uns. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen immer vorbildlichen Einsatz und wünschen ihm zukünftig nur das Beste“, bedanken sich die Buchloer Verantwortlichen bei ihrem scheidenden Torwart. Demnach hinterlässt der beim ESV Kaufbeuren ausgebildete Wiedemann sicherlich eine große Lücke, wobei der Familienvater und Publikumsliebling den Buchloern zumindest neben dem Eis weiterhin als Torwart-Trainer erhalten bleibt.

„Es war keine einfache Entscheidung für mich nicht mehr aktiv auf dem Eis zu stehen, denn es hat mit bei den Piraten immer Spaß gemacht – bis zuletzt. Dennoch habe ich mich jetzt dazu entschlossen, meine aktive Karriere zu beenden, da ich künftig aus beruflicher Sicht nicht mehr dieselbe Zeit und Leidenschaft investieren kann, die für den ESV nötig wäre,“ meint Wiedemann, der sich bei allen im Verein – Verantwortlichen, Mitspielern und Fans – für die letzten Jahre bedankt.

Immerhin konnte die sportliche Leitung für die freigewordene Position schnell einen passenden Nachfolger finden, der bei den Piraten auch definitiv kein unbekanntes Gesicht ist. Neuzugang beziehungsweise Rückkehrer Daniel Blankenburg hütete schließlich bereits von 2015 bis 2018 drei Jahre lang das ESV-Tor, ehe es den 29-Jährigen zum Nachbarn und Ligakonkurrenten EA Schongau zog. Dort stand Blankenburg die letzten sechs Spielzeiten zwischen den Pfosten und war im Dress der Mammuts ebenfalls ein wichtiger Eckstein. Doch nun kehrt der in Kaufbeuren geborene und ausgebildete Keeper also wieder nach Buchloe zurück. „Der Abgang von Jojo tut uns natürlich sehr weh, doch wir sehen dies auch als Chance für seine Nachfolger“, meint der Co-Trainer und ehemalige Torwart Alexander Reichelmeir über die personellen Veränderungen. Mit Blankenburg konnten sich die Buchloer schließlich die Dienste eines bayerligaerfahrenen Schlussmanns sichern, der nicht nur die Liga sondern auch den ESV bereits bestens kennt. „Ich freue mich sehr wieder zu den Piraten zurückzukehren“, meint auch Blankenburg selbst, der bereits der neuen Saison an alter Wirkungsstätte entgegenfiebert.