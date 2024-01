ESV macht den nÃ¤chsten Schritt in Richtung Pre-Playoffs

Dingolfing/Buchoe. (chs) Mit dem zweiten Sieg des Wochenendes sind die Buchloer Piraten ihrem Ziel – dem Erreichen der Pre-Playoffs – ein weiteres Stück näher...

Zwar gewannen die Freibeuter beim EV Dingolfing mit 6:5 (3:3, 2:0, 0:2) erst in der Verlängerung, doch die beiden Punkte sind im Kampf um Platz 10 dennoch enorm wichtig. Denn nach der zeitgleichen Niederlage der Schongauer in Miesbach ist der Vorsprung auf Rang 11 drei Spieltage vor dem Hauptrundenende somit wieder auf sechs Punkte angewachsen. Zudem ist nach dem Freitagserfolg über Peißenberg mit dem zweiten Sieg am Wochenende auch der Turnaround geglückt, nachdem die Gennachstädter zuvor ja vier Partien in Folge sieglos geblieben waren.

Beim Aufsteiger in Dingolfing bekamen die fast 700 Zuschauer ein durchaus unterhaltsames Duell geboten. Die auf Rang 14 platzierten Isarrats waren dabei der erwartet unbequeme Gegner, der nach dem Trainerwechsel letzte Woche den Piraten motiviert die Stirn boten. Den besseren Start erwischten aber die ESV´ler, die durch Christian Wittmann früh in Front gingen (4.). Doch die Gastgeber kämpften sich anschließend ins Match zurück und profitierten von einem kapitalen Schnitzer der Pirates vor dem eigenen Tor, den Anthony Gagnon mit dem 1:1 bestrafte (9.). Und als die Buchloer wenig später in Unterzahl agieren mussten überwand Patrick Geiger Fabian Strobel, der sein Startdebüt in dieser Spielzeit feierte, zum 1:2 (10.). Zwar hatte Felix Schurr wenig später mit einem Alleingang den Ausgleich auf dem Schläger, aber er scheiterte an Dennis Jedrus im EVD-Gehäuse (12.). Zielsicherer zeigten sich die Isarrats auf der Gegenseite, bei denen Sergej Janzen ein Zwei auf Eins zum 1:3 einnetzte (14.). Dass die Buchloer dann doch mit einem Remis in die erste Pause gehen konnten war vom Spielverlauf schon eher etwas schmeichelhaft und zum einen einer doppelten Überzahl zu verdanken, in der erneut Christian Wittmann auf 2:3 verkürzte (16.) und zum anderen Felix Schurr, der unmittelbar vor der Pause zum 3:3 traf (20.).

Und das Mitteldrittel begann anschließend ebenfalls für die Piraten optimal: Denn nach nicht einmal zwei Minuten ging man im Powerplay wieder in Führung, als Christian Wittmann den Puck zum 4:3 in die Maschen setzte und somit sein drittes Tor an diesem Abend für sich verbuchte (22.). Nach diesem Traumstart entwickelte sich ein ausgeglichener Abschnitt mit Chancen auf beiden Seiten. Zur Mitte dieses Durchgangs erhöhten die Hausherren allerdings wieder den Druck und die Buchloer hatten reichlich Mühe, den neuerlichen Ausgleich zu verhindern. Johannes Wiedemann, der nach dem Seitenwechsel ins Buchloer Tor gekommen war, hatte hier Einiges zu tun und auch die Latte musste bei einem Schuss von Maximilian Ohr einmal retten (31.). Mitten in diese Drangphase des EVD markierte dann Alexander Krafczyk das wichtige 5:3, als er einen Konter genau in den Winkel setzte (33.).

Mit dieser Führung ging es auch ins Schlussdrittel, in dem die Dingolfinger es nach 45 Minuten mit dem 5:4 Anschluss aber wieder spannend machten. Lukas Krämmer hatte vor dem Tor entscheidend nachgearbeitet, obwohl Wiedmann die Scheibe unter dem Schoner womöglich schon eingefroren hatte. Doch der Treffer zählte und so wurde es wieder eine Zitterpartie für die Buchloer, die die Gastgeber zwar phasenweise ganz gut vom eigenen Tor fernhielten, es aber verpassten mit den Entlastungsangriffen für ein beruhigenderes Polster zu sorgen. So vergaben Alexander Krafczyk oder auch Demeed Podrezov aussichtsreiche Möglichkeiten, die vermutlich eine Art Vorentscheidung gewesen wären. Doch so blieb es eine knappe Kiste, in der die Dingolfinger in der Schlussphase den Druck nochmals spürbar erhöhten. Die Pirates stemmten sich zwar mit aller Kraft gegen den drohenden Ausgleich, aber 27 Sekunden vor dem Ende gelang Kevin Aigner doch noch der 5:5 Ausgleich – das wohl gerechte Ergebnis auf die komplette Spielzeit gesehen.

In der darauffolgenden Verlängerung sicherten sich dann aber die Buchloer den wichtigen Zusatzpunkt, da Robert Wittmann der goldene Siegtreffer glückte (64.). Dieser festigt weiter Platz 9 für die Gennachstädter, die somit am kommenden Wochenende alles in eigener Hand haben mit zwei Siegen die Pre-Playoff-Teilnahme fix zu machen.