ESV Kaufbeuren wechselt erneut den Trainer

Leif Carlsson übernimmt wie im letzten Jahr den Cheftrainerposten beim ESVK und hat das große Ziel, die Mannschaft wie in der Saison 2024/2025 zum Klassenerhalt in der DEL2 zu führen.

Der erfahrene Schwede wird heute Abend in Kaufbeuren eintreffen und soll dann am Sonntag beim Auswärtsspiel in Regensburg auch bereits an der Bande der Joker stehen.

Andrew Donaldson, der die Mannschaft aktuell als Trainer zusammen mit Sebastian Osterloh betreut hat, rückt nun wieder auf den Posten des Co-Trainers.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, dazu: „Leif Carlsson ist ein sehr erfahrener Trainer, der schon im Vorjahr die Mission Klassenerhalt gemeistert hat und weiß, mit solchen schwierigen Situationen bestens umzugehen. Er wird bei der Mannschaft nochmals einen neuen Impuls setzen, und wir erhoffen uns, dass der bereits begonnene Prozess dann auch wieder mit Siegen und somit mit wichtigen Punkten belohnt wird.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!