ESV Kaufbeuren verpflichtet neuen TorhÃ¼ter

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren reagiert mit der Verpflichtung von Leon Doubrawa auf einen langfristigen Ausfall von Rihards Babulis.

Der Torhüter der Joker muss sich Mitte Januar nach Rücksprache mit den Mannschaftsärzten einer geplanten Operation unterziehen, die eine Rückkehr in den Spielbetrieb erst zur kommenden Saison 2025/2026 wieder möglich macht, für die der Torhüter auch schon einen gültigen Vertrag beim ESV Kaufbeuren besitzt. Bis zum geplanten Operationstermin im Januar steht Rihards Babulis dem ESVK aber auch noch weiter zur Verfügung und kann am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.

Mit dem DEL und DEL2 erfahrenen Goalie Leon Doubrawa ist es dem ESVK nun gelungen bis Saisonende einen passenden Ersatz zu verpflichten. Der 23 Jahre alte Torhüter stand in den letzten vier Jahren bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag und war zuvor im DNL-Team des EV Landshut aktiv. Mit den Steelers hat der gebürtige Ebersberger einiges erlebt. Über die DEL2 Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die DEL in der Saison 2020/2021 sowie dann auch die Abstiege in die DEL2 und letzte Saison in die Oberliga. In diesen vier Jahren kam Leon Doubrawa für die Steelers auf 56 Pflichtspieleinsätze und war dazu auch sechs Mal mittels einer Förderlizenz für den EV Lindau in der Oberliga Süd im Einsatz.

Beim ESV Kaufbeuren wird Leon Doubrawa, der ab dem 16.12.2024 am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen wird, dann mit der Rückennummer 70 für die Joker auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl: „Zuerst bedauern wir es sehr, dass Rihards Babulis sich einer Operation unterziehen muss und nach der Operation erst zur kommenden Saison wieder für uns auflaufen kann. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir mit Leon Doubrawa einen hochmotivierten und sehr talentierten Torhüter für den Rest der Saison verpflichten konnten.“

