ESV Kaufbeuren: Patrick Reimer von seinen Aufgaben als sportlicher Leiter entbunden

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer turbulenten und enttäuschenden DEL2 Saison 2025/2026, die für den ESV Kaufbeuren mit dem sportlichen Abstieg aus der DEL2 in die Oberliga endete, kann der Club nun eine erste Personalentscheidung bekanntgeben.

Patrick Reimer wurde heute Mittag von den verantwortlichen Gremien der ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als sportlicher Leiter entbunden. Das bisherige Aufgabenfeld von Patrick Reimer wird vorerst vom zukünftigen Cheftrainer und der aktuellen Geschäftsführung übernommen. Die Bekanntgabe des Cheftrainers erfolgt dazu in Kürze.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Uns ist der Schritt, Patrick Reimer von seinen Aufgaben als sportlicher Leiter zu entbinden, alles andere als leichtgefallen. Gerade aus menschlicher Sicht, war dies eine sehr schwere Entscheidung. Aus sportlicher Sicht sahen wir uns aber leider zu dieser Entscheidung nach mehreren Gesprächen und der Analyse der abgelaufenen Saison gezwungen. Der ESVK braucht nach dem Abstieg aus der DEL2 aus sportlicher Sicht einen kompletten Neustart.“

Thomas Petrich, Gesellschafter und Beiratsmitglied der ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG ergänzt: „Es war im Gremium und auch für mich persönlich eine sehr schwere Entscheidung. Allerdings sehen wir es als unumgänglich an, nach dieser Saison uns im sportlichen Bereich komplett neu aufzustellen. Am Ende des Tages ist es eine Business Entscheidung und nicht eine gegen die Person Patrick Reimer, die wir weiterhin sehr schätzen und für seine Zukunft auch nur das aller Beste wünschen. Patrick Reimer hat ein rotgelbes ESVK-Herz und das wird sich aus unserer Sicht auch nicht ändern.“

Nach dem mit allen Spielern aus dem Kader 2025/2026 in den letzten Tagen auch die Saisonabschlussgespräche geführt wurden, werden in Kürze weitere Meldungen folgen, die vor allem sichere Spielerabgänge betreffen.

In der kommenden Woche wird der ESVK zudem auch erste Spieler bekanntgeben können, die in der Saison 2026/2027 für den ESVK auflaufen werden.