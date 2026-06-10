ESV Kaufbeuren holt DEL2 Torjäger

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann mit Eero Elo einen weiteren starken Neuzugang auf einer der Kontingentsspielerpositionen vorstellen.

Der finnische Außenstürmer war in den letzten drei Spielzeiten für den EHC Freiburg aktiv und hat in 130 Pflichtspielen für die Breisgauer 68 Tore und 61 Vorlagen beigesteuert. Zuvor war der zweifache Familienvater in seiner finnischen Heimat sowie in der KHL und vor allem in der ersten und zweiten Schweizer Liga aktiv. Dabei hat der großgewachsene Stürmer (193 cm) immer wieder sein hohes Scoringpotenzial unter Beweis gestellt.

Der Rechtsschütze gilt als ausgewiesener Torjäger, der mit einem satten Schuss ausgestattet ist, aber auch das Spiel gut lesen und seine Mitspieler in Szene setzen kann. Zudem kann er in den Special Teams ein enormer Faktor für sein Team sein.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über den finnischen Neuzugang: „Mit Eero Elo konnten wir einen weiteren sehr erfahrenen Kontingentsspieler verpflichten, der über seine gesamte bisherige Karriere bewiesen hat, dass er ein ausgewiesener Scorer ist. Er wird unserer Mannschaft nicht nur viel Erfahrung bringen, sondern auch in allen Situationen auf dem Eis eine große Hilfe sein. Wir sind sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten, nach Kaufbeuren zu kommen.“

Eero Elo über seinen Wechsel zum ESVK: „Als ich von der Möglichkeit hörte, zum ESV Kaufbeuren wechseln zu können, war ich sofort sehr interessiert. Ich weiß, dass wir als Club große Ziele für die nächste Saison haben, und das war der Hauptgrund, warum ich dann auch so begeistert war. Ich glaube, dass wir eine wirklich gute Chance haben, in der nächsten Saison erfolgreich zu sein. Kaufbeuren ist auch ein guter Ort für meine Familie, und der Nachwuchsbereich hat dort ebenfalls ein hohes Niveau.“

84 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro