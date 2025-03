ESV Kaufbeuren: GroÃŸer Umbruch in der Wertachstadt, weitere AbgÃ¤nge werden noch folgen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Großer Umbruch beim ESVK. Der ESV Kaufbeuren verzeichnet in der Planung zur kommenden Spielzeit viele Spielerabgänge und somit wird es im Kader für die Saison 2025/2026 den größten Umbruch in der DEL2 Geschichte der Joker geben.

Dazu fanden in den letzten Tagen auch die Saisonabschlussgespräche des Trainerstabes mit den Spielern statt.

Viele Entscheidungen was die Zukunft der Spieler beim ESVK angeht, sind dabei aber natürlich in einigen Fällen auch schon deutlich früher gefallen. Bei den ersten sicheren Abgängen handelt es sich um Kapitän Simon Schütz, Jamal Watson, Dieter Orendorz, Tomas Schmidt, Marvin Feigl, Dani Bindels, Ryan Valentini, Leon Doubrawa, Fabian Nifosi, Leon Sivic und Bence Farkas.

Simon Schütz

Der diesjährige ESVK-Kapitän verlässt die Joker nach 342 Pflichtspielen und 161 Scorerpunkten. Insgesamt absolvierte der gebürtige Regensburger acht Spielzeiten im Dress der Allgäuer. Das erste Match für die Joker hatte „Schützi“ als 17 jähriger mit einer Förderlizenz ausgestattet vom ERC Ingolstand bestritten, sein letztes dann mit 27 Jahren als Kapitän des ESVK. Für die kommende Saison hat sich Simon Schütz nun einem neuen Club angeschlossen. Der ESV Kaufbeuren bedankt sich bei Simon Schütz für seine lange Zeit in Kaufbeuren und das erbrachte Engagement im Trikot der Wertachstädter. Der ESVK wird Simon Schütz auch in Zukunft immer besonders verbunden bleiben.

Jamal Watson

Der laufstarke Kanadier hat eine Option in seinem noch bis 2026 laufenden Vertrag genutzt und wird sich in der kommenden Saison einem neuen Verein anschließen. Für den ESVK kam Jamal Watson in 120 Pflichtspielen auf starke 89 Scorerpunkte.

Dieter Orendorz

Vor drei Jahren von den Kassel Huskies ins Allgäu gekommen, trennen sich nun auch die Wege von Dieter Orendorz und dem ESV Kaufbeuren. Der sympathische Defensivspezialist kam auf 160 Pflichtspiele im Trikot des ESV.

Tomas Schmidt

Der 36 Jahre alte Defender kam aufgrund von Verletzungen im Kader kurz vor der Deutschland-Cup-Pause zum ESVK. Für die kommende Spielzeit planen die Joker nicht mehr mit den Deutsch-Tschechen. In insgesamt zwei Spielzeiten kam Tomas Schmidt auf 77 Einsätze für die Joker.

Marvin Feigl

Der junge U23 Stürmer kam aus Rosenheim nach Kaufbeuren und machte in der laufenden Saison 40 Spiele für die Joker.

Dani Bindels

Aus Dresden gekommen stoppten den Stürmer in der Vorbereitung und im weiteren Verlauf immer wieder kleinere Ausfälle. Insgesamt kam der dabei mit den Playdownspielen auf 46 Pflichtspiele (16 Scorerpunkte) für die Joker.

Ryan Valentini

Der Kanadier kam kurz vor Transferschluss aus Innsbruck nach Kaufbeuren und konnte in 6 Partien 6 Scorerpunkte beisteuern. Leider war die Saison dann nach einer Verletzung für den Kanadier sehr schnell beendet.

Leon Doubrawa

Leon Doubrawa kam für den verletzten Rihards Babulis Mitte Dezember nach Kaufbeuren. Zu einem Starter-Einsatz im ESVK-Dress sollte es aber leider nicht kommen.

Leon Sivic

Das Kaufbeurer Eigengewächs hatte in den letzten beiden Jahren leider mit Verletzungen zu kämpfen. Mit einem U21 Fördervertag und einer Förderlizenz ausgestattet, machte er auch in der Oberliga Süd für den EV Füssen einige Einsätze. In der laufenden Saison spielte er sich im DEL2 Kader fest, ehe ihn eben eine Verletzung für den Rest der Saison aus dem Spielbetrieb nahm.

Fabian Nifosi

Fabian Nifosi kam über die Redbull Akademie zur Saison 2022/2023 zur U20 Mannschaft des ESV Kaufbeuren e.V. und hatte sich mit guten Leistungen für einen DEL2 U21 Fördervertrag empfohlen. Für den ESV Kaufbeuren kam er in der DEL2 dabei auf 68 Pflichtspiele. Dazu absolvierte er auch 58 Spiele für den Kooperationspartner EV Füssen in der Oberliga Süd.

Bence Farkas

Der Youngster wird den ESV Kaufbeuren verlassen und wechselt wohl in Deutschlands höchste Spielklasse. Aktuell als Rookie des Jahres in der Oberliga Süd ausgezeichnet absolvierte er mit einer Förderlizenz ausgestattet Spiele für den ECDC Memmingen und den EV Füssen. Für die Joker war er dazu vier Mal in der DEL2 an der Scheibe.

Der ESV Kaufbeuren bedankt sich bei allen Spielern sehr herzlich für den gezeigten Einsatz im Trikot des ESVK und wünscht allen für ihren weiteren Lebensweg nur das aller Beste.

Verträge für die kommenden Saison besitzen aktuell:

Daniel Fießinger, Rihards Babulis, Jakob Peukert, Sami Blomqvist, Jonas Fischer

