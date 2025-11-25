ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren und Stürmer Joe Cassetti.

Der US-Amerikaner muss sich aufgrund einer Unterkörperverletzung einem operativen Eingriff unterziehen. Die Ausfallzeit wird derzeit auf Rund 10 Wochen geschätzt.

Der ESVK wünscht seinem Stürmer eine gute Besserung sowie eine schnelle Genesung.

