ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus
ESV KaufbeurenInjury list

ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus

25. November 20251 Mins read78
Joe Cassetti vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren und Stürmer Joe Cassetti.

Der US-Amerikaner muss sich aufgrund einer Unterkörperverletzung einem operativen Eingriff unterziehen. Die Ausfallzeit wird derzeit auf Rund 10 Wochen geschätzt.

Der ESVK wünscht seinem Stürmer eine gute Besserung sowie eine schnelle Genesung.

