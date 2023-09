ESV Buchloe verliert sein erstes Vorbereitungsspiel durch einen spÃ¤tes Gegentor gegen den Ligakonkurrenten Ulm

Artikel anhören Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe ist am Sonntagabend mit einer knappen Heimniederlage in die neue Saison gestartet. Im ersten Vorbereitungsspiel unterlagen die...

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe ist am Sonntagabend mit einer knappen Heimniederlage in die neue Saison gestartet.

Im ersten Vorbereitungsspiel unterlagen die Schützlinge von ESV-Trainer Christopher Lerchner in der heimischen Sparkassenarena dem Ligakonkurrenten Ulm mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Bei sommerlichen Außentemperaturen wollten rund 200 Zuschauer den Auftakt der Pirates in die neue Eiszeit miterleben. Und diese bekamen ein enges Spiel zu sehen, in dem beide Teams bereits ein paar gute Ansätze zeigten. Am Ende erwiesen sich die Gäste als abgezockter, die nach einem sehr frühen und sehr späten Treffer hauchdünn die Oberhand behielten.

So verlief der Start zunächst sicher nicht nach Wunsch der Hausherren, die nach dem frühen Rückstand von Balint Markovics zum 0:1 nach gut drei Minuten aber anschließend die etwas aktivere Mannschaft war. Die Buchloer bemühten sich offensiv nämlich etwas mehr, doch diese Anstrengungen sollten vorerst nicht belohnt werden. Nach mehreren harten Trainingseinheiten fehlte im Abschluss noch die letzte Präzision und Konsequenz, sodass der durchaus verdiente Ausgleich bis zur ersten Drittelpause nicht gelingen sollte. Stattdessen gab es noch einen weiteren Wehrmutstropfen zu verkraften, nachdem Verteidiger Andreas Schorer nach einem unnötigen Check gegen den Kopf das Spielfeld schon in der Anfangsphase vorzeitig verletzt verlassen musste.

Im Mitteldrittel kamen dann auch die Ulmer nun mit etwas mehr Offensivdrang aus der Kabine, sodass der sichere Schlussmann Dominic Guran, der an diesem Abend das ESV-Tor hütete, des Öfteren sein Können beweisen musste. Die gefährlichste und zugleich beste Chance zum Ausgleich hatte jedoch nach 30 Minuten Felix Schurr, als er sehenswert über das komplette Feld zog und mit seinem Abschluss in letzter Konsequenz allerdings am Aluminium scheiterte. Nach 37 Minuten war es dann aber doch endlich soweit: Ausgerechnet in Unterzahl – wovon die Buchloer einige zu überstehen hatten – traf Philip Zabel zum 1:1. Neuzugang Benjamin Katerbau hatte das Tor dabei stark vorbereitet, da er trotz Bedrängnis Zabel vor dem Tor optimal bedient hatte und dieser die Scheibe zum Ausgleich unter die Latte setzte.

Dementsprechend war das Ergebnis fürs Schlussdrittel wieder völlig offen und genauso offen war dort auch das Match. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten zum Führungstreffer, doch dieser wollte keinem gelingen. Michal Petrak ließ dabei gleich zweimal relativ frei vor dem Ulmer Tor das 2:1 liegen, sodass es bis in die Schlussphase beim Remis blieb. Dort hatten dann die Gäste das glücklichere Ende für sich, weil bei Vier gegen Vier Dominik Synek den entscheidenden Treffer zum 1:2 markierte (57.).

