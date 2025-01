ESV Buchloe unterliegt TSV Peißenberg in intensivem Spiel mit 3:8

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend erneut eine deutliche Pleite einstecken müssen und das, obwohl man über 40 Minuten viel investiert hatte.

Doch gegen den Vizemeister der letzten Saison, den TSV Peißenberg, unterlagen die Freibeuter in einem körperlich und läuferisch intensivem Spiel – das stellenweise auch von einigen Nickligkeiten geprägt war – am Ende klar mit 3:8 (0:0, 2:4, 1:4). Nach einem solch deutlichen Ergebnis hatte es nach den ersten beiden Dritteln allerdings noch nicht unbedingt ausgesehen, denn bis dahin sahen die fast 400 Zuschauer ein durchaus packendes und enges Match mit reichlich Strafzeiten, in dem keiner der beiden Kontrahenten zurücksteckte. Die Buchloer, für die der Gang in die Abstiegsrunde praktisch schon feststeht, boten den Miners, die noch mitten drin im Rennen um die direkten Playoffränge stehen, einen leidenschaftlichen und offenen Kampf, ehe es im Schlussabschnitt doch noch eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Gäste wurde.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben es aber nicht geschafft uns zu belohnen“, meinte ESV-Trainer Christopher Lerchner über den wirklich ordentlichen Start seiner Schützlinge. In der Tat hatten die Freibeuter schon nach wenigen Sekunden die erste ganz dicke Möglichkeit, doch die Latte verhinderte das frühe 1:0 durch Demeed Podrezov (1.). Auf der Gegenseite erwies sich ESV-Keeper Daniel Blankenburg zunächst als sicherer Schlussmann und er und seine Vorderleute überstanden sogar eine zweiminütige doppelte Unterzahl schadlos (13.). Schon in diesem Abschnitt drückten die Schiedsrichter zum Umut beider Teams und Verantwortlichen mit mehreren Strafzeiten dem Spiel immer wieder ihren Stempel auf, was sich im weiteren Spielverlauf auch nicht ändern sollte.

Dennoch ging es zunächst torlos in die Kabinen, aus denen die Buchloer erneut den besseren Start erwischten. Denn in Unterzahl brachte Benedikt Diebolder die Pirates nach 25 Minuten in Front, als er den Puck sehenswert zum 1:0 in den Winkel setzte. Doch dies schien nun die Gäste, die im Kampf um Rang 6 noch jeden Punkt dringend brauchen, endgültig zu wecken. Denn die Peißenberger drehten den Rückstand binnen sechs Minuten von 1:0 in ein 1:3. Ganz bitter aus Buchloer Sicht war dabei das 1:1, als Ryan Murphy einen Buchloer Abwehrspieler vor dem eigenen Tor so unglücklich traf, das von dort die Scheibe ins Tor sprang (26.). Und die Gäste blieben dran und legten durch einen Abstauber von Florian Seelmann (30.) und einen verwandelten Alleingang von Anton Engel (32.) gleich noch das 1:2 und 1:3 nach (32.). Nichts desto Trotz fighteten die Hausherren weiter und wurden durch den zweiten Treffer von Benedikt Diebolder auch mit dem 2:3 Anschluss in Überzahl belohnt (36.). Allerdings hatte der TSV auch darauf mit einem toll herausgespielten Treffer erneut durch Engel nur eineinhalb Minuten später postwendend die richtige Antwort parat (38.).

Trotz des 2:4 Rückstands hatten sich die Piraten auch im letzten Drittel noch nicht abgeschrieben, doch dort wurde man bereits nach 16 Sekunden eiskalt erwischt. Wieder war es Engel, der mit dem 2:5 für die ganz kalte Buchloer Dusche sorgte und einer durchaus möglichen Aufholjagd so schnell einen Riegel vorschob. Denn von diesem Nackenschlag sollten sich die Freibeuter nicht mehr wirklich erholen, auch wenn man weiter versuchte dagegenzuhalten. Aber zwei Überzahltore binnen einer Minute – der vierte Treffer des überragenden Anton Engel und das 2:7 durch Valentin Hörndl – sorgten letztlich für die endgültige Entscheidung (49.). Maximilian Malzatzki erhöhte anschließend sogar noch auf 2:8 (55.), ehe Alexander Krafczyk in der Schlussminute mit dem 3:8 Endstand zumindest noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Am Ende sicherten sich die Gäste aber verdient, wenn auch vielleicht um ein zwei Tore zu hoch, den Dreier und schoben sich so auf den begehrten sechsten Rang vor, während die Buchloer vor den letzten vier Hauptrundenspielen auf Platz 14 abrutschten.

INFO: Auf Grund des zu erwartenden Zuschauerandrangs für das nächste Derby-Heimspiel am kommenden Freitag den HC Landsberg (20 Uhr/live auf SpradeTV) gibt es am Donnerstag von 16-20 Uhr an der Sparkassenarea einen Kartenvorverkauf. Wir bitten möglichst hiervon reichlich Gebrauch zu machen, um lange Wartezeiten am Freitag zu vermeiden.

