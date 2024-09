ESV Buchloe trifft wie schon am letzten Wochenende erneut auf Geretsried und Landsberg

Buchloe. (chs) Die selben Gegner, nur unterschiedliche Spielstätten. So lässt sich kurz und knapp das anstehende Wochenende für die Buchloer Piraten zusammenfassen. Denn wie...

So lässt sich kurz und knapp das anstehende Wochenende für die Buchloer Piraten zusammenfassen. Denn wie schon am letzten Wochenende treffen die Gennachstädter wieder auf die beiden Ligakonkurrenten Geretsried und Landsberg – nur dass dieses Mal am Freitag der ESC Geretsried ab 20 Uhr in Buchloe seine Visitenkarte abgibt und die Buchloer dann am Sonntag ab 18 Uhr auswärts am Lech gefordert sind.

Zu Hause läuft es bei den Piraten schon mal. Die ersten beiden Heimspiel konnte man in der Vorbereitung nämlich beide gewinnen. So schlugen die Piraten nach dem Auftaktsieg gegen den Landesligisten Sonthofen (3:2) am vergangenen Sonntag auch den Rivalen HC Landsberg in der heimischen Sparkassenarena. Auch wenn es nur ein Testspiel war sind Derbysiege gegen den direkten Nachbarn dennoch immer Balsam fürs eigene Selbstbewusstsein. Der 6:3 Sieg über die Riverkings war somit sicherlich die passende Antwort, nachdem die Freibeuter zwei Tage zuvor noch ihr erstes Auswärtsspiel der Saison in Geretsried mit 2:5 verloren hatten.

Da man nun an diesem Wochenende erneut auf die gleichen Gegner trifft, besteht hier aber sofort die Gelegenheit zur Revanche – aus Buchloer Sicht allerdings natürlich hoffentlich nur am Freitag. Denn am Sonntag gilt es eben geschilderte Revanche zu verhindern, wenn die Buchloer in Landsberg dann auch auswärts ihren kürzlich errungenen Heimsieg bestätigen wollen. Das Match gegen die Riverkings war dabei über 60 Minuten vom Tempo und der körperlichen Intensität her schon mal ein deutlich anderes, wie die beiden vorherigen Testspiele. Demnach kommt langsam aber sicher auch der nötige Zug ins eigene Spiel, zumal Trainer Christopher Lerchner nach diesem anstehenden Wochenende nur noch knappe zwei Wochen Zeit bleiben, um seinem Team den letzten Feinschliff für den knüppelharten Punktspielauftakt beim TSV Erding zu verpassen.

Anschließend wartet am zweiten Spieltag dann zum ersten Heimspiel gleich der Gegner, auf den die Buchloer auch an diesem Freitag treffen – nämlich der ESC Geretsried. Bei den Riverrats spielten die Buchloer vergangenes Wochenende ganz ordentlich mit, doch in den entscheidenden Momenten erwiesen sich die Oberbayern als effektiveres und zielstrebigeres Team, womit die Buchloer auch zu Recht den Kürzeren zogen. Dies gilt es am Freitag beim Rückspiel nun besser zu machen, wenn man die noch weiße Weste vor heimischer Kulisse beibehalten will. Ein Schritt nach vorne war dabei schon der zurückliegende Vergleich gegen den HC Landsberg, in dem die Buchloer mit Leidenschaft und Geschlossenheit an die erfolgreichen Tugenden der letzten Saison anknüpfen konnten. Diese wird es neben harter Arbeit auch in der bevorstehenden Spielzeit wieder brauchen wenn man in der vom Niveau gefühlt jedes Jahr stärker werdenden Bayernliga wieder eine gute Rolle spielen will.

Doch zunächst warten mit den beiden Rückspielen an diesem Wochenende und den dann noch folgenden Testspielen gegen Miesbach und Burgau vier anspruchsvolle Aufgaben, bei denen die Buchloer noch enger zusammen wachsen wollen, um bestmöglich vorbereitet in die ersten Pflichtspiele gehen zu können.

Und dies ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena geboten:

Sa, 28.09.2024, 09:00–10:00 Uhr: Training Eiskunstlauf

Sa, 28.09.2024, 10:00–11:00 Uhr: Eislaufschule

Sa, 28.09.2024, 11:30 Uhr: Vorbereitungsspiel U9 ESV Buchloe – EV Königsbrunn

Sa, 28.09.2024, 12:00 Uhr: Vorbereitungsspiel U11 ESV Buchloe – ESC Kempten

Sa, 28.09.2024, 14:30 Uhr: Vorbereitungsspiel U17 ESV Buchloe – ESV Dachau

So, 29.09.2024, 11:15 Uhr: Vorbereitungsspiel U15 ESV Buchloe – EV Fürstenfeldbruck

So, 29.09.2024, 17:45 Uhr: Vorbereitungsspiel 1B ESV Buchloe – EV Fürstenfeldbruck