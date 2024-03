ESV Buchloe trifft am Wochenende zu Halbzeit in der Abstiegsrunde gleich zweimal auf den EC Pfaffenhofen

Buchloe. (chs) Halbzeit in der Abstiegsrunde der Eishockey Bayernliga! Denn mit dem siebten und achten Spieltag beginnt an diesem Wochenende bereits die Rückrunde in...

Buchloe. (chs) Halbzeit in der Abstiegsrunde der Eishockey Bayernliga! Denn mit dem siebten und achten Spieltag beginnt an diesem Wochenende bereits die Rückrunde in der Achtergruppe, die um den Klassenerhalt in Bayerns höchster Spielklasse kämpft.

Und dabei treffen die Buchloer Piraten an diesem Wochenende gleich zweimal auf den gleichen Gegner, den EC Pfaffenhofen. Zunächst steht am Freitag ab 20 Uhr das erste Duell in der heimischen Sparkassenarena an, ehe es zwei Tage später am Sonntag ab 17.30 Uhr an der Ilm direkt zum Rückspiel kommt.

Das Polster weiter ausbauen – so oder so ähnlich dürfte die Devise für die Buchloer an diesem Doppelpackwochenende im Duell mit dem EC Pfaffenhofen lauten. Denn nach dem jüngsten Heimsieg über die Schweinfurt Mighty Dogs haben sich die Buchloer mittlerweile ein ordentliches Polster von zehn Punkten auf den letzten Tabellenrang und zugleich einzigen Abstiegsplatz der Runde erarbeitet. Dort steht das bislang noch glück- und punktlose Schlusslicht Dorfen, das noch keinen einzigen Punkt in dieser Runde erbeuten konnte. Doch wenn die Buchloer schon frühzeitig alle Abstiegssorgen loswerden wollen, dann müssen auch an diesem Woche Punkte her – im Optimalfall in beiden Partien.

Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellennachbarn, dem EC Pfaffenhofen, der mit neun Punkten nur einen Zähler hinter den derzeit drittplatzierten Gennachstädtern liegt. Ohnehin ist das Mittelfeld der Abstiegsrundentabelle momentan heiß umkämpft. Einzig der bisher so souveräne Spitzenreiter Geretsried (16 Punkte) konnte sich schon etwas deutlicher absetzen. Dahinter folgen nach Ulm (11 Punkte) und Buchloe (10 Punkte) gleich drei Teams mit neun Punkten. Und auch der Vorletzte, die EA Schongau, hat mit acht Zählern nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Der Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Dorfener ist also für alle Teams nach dem letzten Wochenende nochmals angewachsen, doch entschieden ist bei noch acht zu spielenden Partien natürlich noch nichts.

Dementsprechend müssen auch die Buchloer im Rennen um den Klassenerhalt weiter fleißig punkten, wobei man mit dem EC Pfaffenhofen an diesem Wochenende auf einen sicherlich unbequemen Gegner trifft. Gegen diesen haben sich die Rot-Weißen in jüngerer Vergangenheit immer wieder schwer getan – so auch in der diesjährigen Hauptrunde. Dort verloren die Buchloer das Heimspiel nämlich mit 2:3, konnten das Rückspiel dann aber knapp mit 3:1 gewinnen. Was die Aufgabe außerdem nicht leichter macht ist die Tatsache, dass die Ilmstädter gewissermaßen so etwas wie ein „Abstiegsrunden-Spezialist“ sind, die nach schwierigen Hauptrunden in der Abstiegsrunde regelmäßig aufblühen. Denn auch in diesem Jahr beendete die Truppe von Coach Stefan Teufel die Hauptrunde wieder einmal auf dem letzten Tabellenplatz. Doch in der Abstiegsrunde ist der ECP fast schon traditionell wie so oft voll da und konnte in den ersten sechs Partien bereits drei Siege feiern. So scheinen die Hallertauer auch heuer wieder einem drohenden Abstieg von der Schippe zu springen, was ein deutlicher 7:0 Erfolg gegen Dorfen und ein 6:4 Auswärtssieg in Dingolfing eindrucksvoll untermauert hat und die Angelegenheit für den ESV nicht einfacher macht.

Fanbus am 15. März nach Schweinfurt geplant

Wir wollen zum Rückspiel in Schweinfurt am Freitag den 15. März (20 Uhr) gerne nochmals einen Fanbus organisieren. Der Preis beträgt ca. 25 € pro Person und Abfahrt ist ab 15.45 Uhr am Eisstadion (mindestens 35 Mitfahrer:innen sind nötig) . Anmeldungen nimmt unser 2. Vorstand Florian Warkus unter 01772315460 entgegen.

Und das ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena geboten:

Fr, 08.03.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 09.03.2024, 09-10 Uhr: Training Eiskunstlauf

Sa, 09.03.2024, 10-11 Uhr: ESV-Eislaufschule

Sa, 09.03.2024, 11:30 Uhr: U11 Leistungsklasse B: ESV Buchloe – ESV Dachau

Sa, 09.03.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 09.03.2024, 19-21 Uhr: Eisdisco

So, 10.03.2024, 11:15 Uhr: Bezirksliga U17: ESV Buchloe – VfE Ulm/Neu-Ulm

So, 10.03.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 10.03.2024, 16:15-19:15 Uhr: Eiskunstlauf Vereinsmeisterschaft ESV Buchloe