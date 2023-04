ESV Buchloe setzt auf KontinuitÃ¤t hinter der Bande

Buchloe. (chs) Während das letzte Spiel der abgelaufenen Spielzeit gerade einmal gut drei Wochen zurück liegt, laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison beim...

Buchloe. (chs) Während das letzte Spiel der abgelaufenen Spielzeit gerade einmal gut drei Wochen zurück liegt, laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison beim ESV Buchloe hinter den Kulissen bereits wieder voll an.

Denn für die Verantwortlichen gilt aktuell mehr denn je die Devise: „Nach der Saison ist vor der Saison“. Und während die ersten Gespräche mit den Spielern laufen, kann man auf der Trainerposition schon einmal Vollzug vermelden und dabei weiter auf bewährte Kräfte bauen. Denn zum Auftakt der Kaderplanungen hat Trainer Christopher Lerchner seine Zusage für ein weiteres Jahr bei den Piraten gegeben – ebenso wie seine Assistenten Tobias Kastenmeier und Alexander Reichelmeir.

„Für uns und den Verein ist das eine tolle Sache, dass das gesamte Trainer-Team, welches mit sehr viel Engagement, Leidenschaft und Herzblut dabei ist, an Bord bleibt“, freut sich der 2. Vorstand Florian Warkus, der ebenfalls weiterhin als sportlicher Leiter das Trainer-Trio unterstützen wird. „ Die letzte Saison war stellenweise sicher nicht ganz einfach und wir haben diese mit der Vorstandschaft zuletzt sehr ausführlich analysiert und uns äußerst kritisch damit auseinander gesetzt, was man für die kommende Saison optimieren muss“, berichtet Warkus. Denn nach einer wechselhaften Hauptrunde hatte es für die Piraten in der stark besetzten Bayernliga bekanntermaßen ja nicht für die Aufstiegsrunde gereicht. In der Abstiegsrunde lief es dann aber deutlich besser und nach acht Siegen in Folge sicherten sich die Buchloer letztlich doch souverän den Ligaverbleib. „Trotz der verpassten Meisterrunde war sicherlich nicht alles negativ“, betont daher auch Warkus, der vor allem auch die zahlreichen Abgänge anführt, die es zu kompensieren galt. Diesen personellen Umbruch hat vor allem auch das Trainer-Team meistern müssen, was in vielen Bereichen geglückt ist. „Christopher, Tobi und Alex ist es gelungen, dass gerade die jüngeren Spieler sich weiterentwickeln konnten und wir davon in der Zukunft profitieren werden. Zumal es bei uns immer ein schmaler Grat ist, mit den gegebenen finanziellen Ressourcen den maximalen sportlichen Erfolg aus der Mannschaft herauszuholen“.

Dass die Chemie zwischen Team und Trainer stimmt, konnte man die letzten Jahre auf jeden Fall sehen und dementsprechend froh ist man auch, dass der eingeschlagenen Weg mit Christopher Lerchner und seinem beiden Assistenten fortführt werden kann.

Der 42-Jährige Lerchner war schon als aktiver Spieler ein fester und jahrelanger Bestandteil der Buchloer gewesen. Nun geht der ehemalige Verteidiger bereits in seine fünfte Saison als Cheftrainer beim ESV und auch seine beiden Co-Trainer Tobias Kastenmeier und Alexander Reichelmeier sind seit Jahren bekannte Gesichter bei den Rot-Weißen. „Das Feedback der Spieler zum Trainerteam war in den bisherigen Gesprächen sehr positiv und wertschätzend, was es umso leichter macht, die gemeinsame Arbeit auch künftig erfolgreich fortzuführen“, meint Warkus abschließend, der in den kommenden Tagen und Wochen nun nach der Verlängerung des Trainer-Trios auch bei den Spielern die Weichen für die kommende Saison stellen will.

