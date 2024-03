ESV Buchloe mÃ¼ht sich lange gegen den EC Pfaffenhofen holt am Ende aber zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Buchloe. (chs) Abstiegskampf in Reinkultur gab es am Freitagabend im Duell zwischen dem ESV Buchloe und dem EC Pfaffenhofen zu sehen – am Ende...

Buchloe. (chs) Abstiegskampf in Reinkultur gab es am Freitagabend im Duell zwischen dem ESV Buchloe und dem EC Pfaffenhofen zu sehen – am Ende aber mit einem Happy End für die Buchloer Piraten.

Diese holten beim 3:2 (0:0, 0:2, 2:0) Sieg nach Verlängerung nämlich die nächsten beiden wichtigen Punkte im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga. Zuvor hatten sich die Freibeuter aber knapp 50 Minuten gegen einen zähen Gegner aufgerieben, der bis dahin nicht unverdient mit 0:2 führte. Ein starker Schlussspurt rettete die Hausherren dann doch noch in die Verlängerung, wo die Rot-Weißen ihre Aufholjagd dank toller Moral schließlich mit dem Siegtreffer krönten und so einen wichtigen Heimsieg feiern konnten.

Es war lange Zeit kein wirklich gutes Spiel, das die Buchloer Piraten ihren Fans am Freitagabend präsentierten. Gegen einen gut eingestellten und bissigen Gegner, der wie fast schon zu erwarten war in der Abstiegsrunde wieder voll da ist, fanden die Freibeuter lange Zeit kein adäquates Mittel, um dem umkämpften Match ihren Stempel aufzudrücken. Und so lag der ESV nach knapp 40 Minuten auch durchaus verdient mit 0:2 in Rückstand, da die Gäste bis dato den präsenteren Eindruck hinterließen. Doch als kurz vor der zweiten Drittelpause dann nach einem Handgemenge die Gemüter hochkochten, und ESV-Verteidiger Andreas Schorer und ECP-Abwehrmann Christoph Eckl jeweils mit einer 5+Spieldauerstrafe vorzeitig zum Duschen mussten, nahm die Partie doch nochmals eine Wendung. Die Drittelpause wurde hier vorverlegt und die Buchloer schienen dort nochmals neuen Elan geschöpft zu haben, denn im letzten Drittel egalisierten die Hausherren den Rückstand dank einer echten Willensleistung und einem starken Finish noch und holten am Ende so doch noch zwei Punkte, mit denen zuvor nicht mehr unbedingt zu rechnen war.

Nach dem torlosen ersten Abschnitt, in dem beide Torhüter bereits einige starke Paraden zeigten und so zunächst die Null auf beiden Seiten festhielten, wurde Pfaffenhofen im Mitteldrittel zielstrebiger. Während bei den Piraten offensiv nicht all zu viel zusammenlief, waren die Gäste dem ersten Treffer nun deutlich näher und Jakub Vrana glückte dieser nach 31 Minuten auch, als er Johannes Wiedemann mit einem Penalty keine Chance ließ. Und die Ilmstädter legten anschließend im ersten Powerplay gleich durch Mario Strobel noch das 0:2 hinterher (34.). Erst durch die Rauferei kurz vor der Drittelpause, bei der sich Andreas Schorer übrigens zu allem Überfluss auch noch unglücklich im Gesicht verletzte, schien der ESV endlich wach zu werden.

Denn im letzten Abschnitt kamen die Buchloer endlich etwas konsequenter ins Spiel und Michal Petrak startete mit dem 1:2 Anschluss nach 50 Minuten die Aufholjagd der Rot-Weißen. Anschließend drückten die Buchloer druckvoll auf den Ausgleich, der rund zwei Minuten vor dem Ende auch tatsächlich zur Freude des ESV-Anhangs noch fiel. Demeed Podrezov mit einem sehenswerten und energischen Solo besorgte das 2:2, das die Partie letztlich in die Overtime gehen ließ. Und dort markierte dann erneut Routinier Petrak den entscheidenden Treffer, der zwei weitere wichtige Punkte auf das Konto der Gennachstädter im Kampf um den Ligaverbleib wandern ließ (64.). Denn durch den knappen Heimsieg haben die Piraten nun schon zwölf Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz Acht, auf dem weiter die immer noch punktlosen Dorfener liegen.