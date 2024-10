ESV Buchloe kassiert gegen Miesbach verdient die zweite Heimniederlage der Saison

Buchloe. (chs) Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Serie bleiben die Buchloer Piraten zu Hause weiter erfolglos. Gegen den TEV Miesbach unterlagen die Freibeuter am...

Buchloe. (chs) Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Serie bleiben die Buchloer Piraten zu Hause weiter erfolglos.

Gegen den TEV Miesbach unterlagen die Freibeuter am Sonntagabend verdient mit 3:6 (1:2, 2:1, 0:3), da man lediglich im Mitteldrittel dem Favoriten aus Oberbayern die Stirn bieten konnte. Dementsprechend angefressen war auch ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der Partie, dem vor allem das schwache erste Drittel seiner Schützlinge sauer aufstieß und auch der dritte Abschnitt, in dem die Buchloer die Partie leichtfertig aus der Hand gaben.

Eigentlich hätten die Gennachstädter nach zuletzt zwei Siegen in Folge und einer bislang stabilen Defensive mit Selbstvertrauen in dieses Match gehen können. Doch davon war in den ersten 20 Minuten wenig zu sehen. „Das Startdrittel war bodenlos. Da waren wir überhaupt nicht anwesend und konnten uns bei Daniel Blankenburg bedanken, dass wir nur ein Tor hinten waren“, zeigte sich Lerchner sichtlich enttäuscht. In der Tat gaben die Miesbacher vom Start weg den Ton an. Die bislang so kompakte ESV-Defensive geriet hier ein ums andere Mal in Bedrängnis und so fiel folgerichtig schon früh das 0:1 durch Benedikt Pölt (3.). Zwar antworteten die Hausherren postwendend durch Felix Schurr, der eine von der Bande abgeprallte Scheibe gedankenschnell zum 1:1 in die Maschen setzte (4.), doch wirklichen Zugriff bekam man auch dadurch nicht aufs Spiel. Und so war die erneute Führung der Gäste durch Patrick Asselin im Powerplay bis dahin hochverdient (8.). Der TEV musste sich eher ärgern, dass man diesen Vorsprung bis zur Pause nicht noch weiter ausbauen konnte und mehrfach am Buchloer Keeper Blankenburg scheiterte.

Die vermutlich lautstarke Pausenansprache in der Buchloer Kabine ob des schwachen Auftaktdrittel schien dann aber gefruchtet zu haben, denn nach dem Seitenwechsel kämpften und arbeiteten sich die Freibeuter endlich ins Spiel. Und so brachte Demeed Podrezov seine Mannen mit einem Breakaway in den Winkel zum 2:2 wieder zurück ins Spiel (27.). Endlich boten die Buchloer dem Favoriten die Stirn und machten es den Miesbachern nun deutlich schwerer. Doch wieder musste man einen Rückschlag einstecken, als man in eigener Überzahl durch Stefan Mechel den Shorthander zum 2:3 kassierte (29.). Aber auch hiernach wehrten sich die Buchloer jetzt und kamen spät zum erneuten Ausgleich. Sekunden vor der Pause war es wiederum Podrezov, der eine Hereingabe zum 3:3 vollstreckte (40.).

Somit war das Spiel fürs Schlussdrittel wieder völlig offen und zunächst war die Begegnung auch hier ausgeglichen. Beide Teams ließen den Führungstreffer dank der beiden guten Torleute liegen, ehe die Buchloer schließlich zum vierten Mal an diesem Abend in Rückstand gerieten. Aziz Ehliz hatte ein geniales Zuspiel von Kurt Sonne zum 3:4 in die Maschen gesetzt (48.). Und darauf sollten die Buchloer bis zur Schlusssirene keine passende Antwort mehr finden – ganz im Gegenteil. Eine unnötige Strafzeit, bei der Benedikt Diebolder für fünf Minuten in die Kühlbox wanderte, brachte mit dem 3:5 durch Asselin die Vorentscheidung (54.). Zur Buchloer Aufholjagd kam es somit nicht mehr – zu stark agierten die Gäste anschließend und machten mit dem Empty-Tor durch Sonne sogar noch den 3:6 Endstand (59.).

