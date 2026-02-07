ESV Buchloe kann in Pfaffenhofen erst in der Schlussphase den ersten Dreier der Abstiegsrunde klarmachen

Pfaffenhofen/Buchloe. (chs) Nicht schön, aber enorm wichtig. So oder so ähnlich kann man kurz und knapp den Start der Buchloer Piraten am Freitagabend in die Abstiegsrunde beschreiben.

Denn lange Zeit mühten sich die Freibeuter beim EC Pfaffenhofen doch ziemlich, ehe man beim 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) doch noch drei immens wichtige Zähler zum Auftakt einfahren konnte. Überragender Mann für die Rot-Weißen war an diesem Abend Mateo Cabral, der mit drei Treffern und einer Vorlage an allen vier Toren der Gennachstädter beteiligt war und so großen Anteil am Auswärtserfolg der Pirates hatte, der aber hart erarbeitet und lange auf der Kippe gestanden war.

„Für uns war der Sieg zum Start extrem wichtig“, meinte daher auch ein sicherlich etwas erleichterter Buchloer Trainer nach dem lange nervenaufreibenden Spiel. „Wir sind zwar gut gestartet, haben aber unsere Chancen wie so oft nicht verwertet und dann war es über weite Strecken ein ausgeglichenes Match“, so Dominic Weis weiter, für den nach diesem Erfolg der Kategorie „hart erkämpfter Arbeitssieg“ aber nur die drei Punkte zählten.

Die Buchloer starteten – wie bereits von Weis erwähnt – sehr engagiert, da man sofort um Druck bemüht war und so die ersten offensiven Akzente setzen konnte. Doch trotz einiger Abschlüsse blieben die ersten Versuche entweder zu harmlos oder zu ungenau. Die aussichtsreichste Chance hatte nach knapp fünf Minuten dabei noch Robert Wittmann, der gut freigespeilt vor ECP-Keeper Jonathan Kornreder aber verzog. Und auch ein Solo von Mateo Cabral fand wenig später nicht den Weg über die Linie (8.). So verpuffte die Anfangsoffensive der Piraten mit weiterer Spielzeit ein wenig, wobei man vor dem eigenen Tor jedoch immerhin wenig zuließ. Und während die Piraten durch Marc Krammer eine weitere gute Möglichkeit ausließen (15.), hatte man kurz vor Ende des ersten Abschnitt doch noch Glück, dass Anton Seidl bei einem Konter ebenfalls verzog und somit torlos zum ersten Mal die Seiten getauscht wurden.

Das anschließende Mitteldrittel dürfte dem Buchloer Coach dann jedoch sicherlich weniger gefallen haben und das, obwohl seine Schützlinge durch einen Shorthander nach 23 Minuten in Front gingen. Eine bereits im Vorlauf stark verteidigte Unterzahl nutzte Mateo Cabral auf Vorarbeit von Joey Lewis mit einem platzierten Schuss in den Winkel zur 1:0 Führung. Doch anschließend waren es die Hausherren, die begünstigt durch ein weiteres Powerplay, deutlich besser in Spiel fanden. „Da haben wir es zu passiv verteidigt und Pfaffenhofen im Spiel gehalten“, kritisierte Weis, dessen Schlussmann Dieter Geidl somit immer mehr in den Mittelpunkt rückte. Mit einigen starken Paraden hielt der wachsame Tormann seine Vorderleute aber vorerst im Spiel, als er beispielsweise stark gegen Jan Tlacil rette, der nach einem beinahe fatalen Scheibenverlust im Spielaufbau alleine vor dem Buchloer Tormann aufgetaucht war (28.). Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis Geidl dann doch machtlos war, als Lukas Ullmann unhaltbar ins lange Eck zum mittlerweile verdienten 1:1 Ausgleich einnetzen durfte (29.). Auch danach mühten sich die Buchloer weiterhin und fanden erst gegen Drittelende wieder etwas bessere Mittel, um selbst gefährlich zu werden. Doch nach 40 Minuten blieb es zunächst einmal beim Remis, was einen spannenden Schlussabschnitt versprach.

Dieser begann auf beiden Seiten allerdings sehr zerfahren. Viele Ungenauigkeiten prägten das Bild auf dem Eis und so hatten zwingende Aktionen eher Seltenheitswert. Doch rund fünf Minuten vor dem Ende bot sich den Piraten die große Chance zur erneuten Führung, als man rund eine Minute in doppelter Überzahl agieren durfte. Und diese Gelegenheit nutzten die Piraten – erneut durch ihre aktuelle Lebensversicherung in Sachen Toreschießen, Mateo Cabral. Denn der Kanadier traf erst per Onetimer zum wichtigen 2:1 (56.) und war anschließend auch an der endgültigen Entscheidung des Spiels beteiligt, als er zunächst den 3:1 Treffer von Alexander Krafczyk mit auflegte (59.) und schließlich Sekunden vor dem Ende mit seinem dritten Tor zum 4:1 ins leere Pfaffenhofener Gehäuse vollends den Deckel drauf machte (60.).

Am Sonntag geht es für die Buchloer dann bereits weiter, wenn man ab 17 Uhr (live auf SpradeTV) die Devils Ulm/Neu-Ulm in der heimischen Sparkassenarena empfängt, die ihren Auftakt gegen die Eisbären Burgau ebenfalls mit 5:2 erfolgreich gestalten konnten.