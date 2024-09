ESV Buchloe gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den ERC Sonthofen knapp mit 3:2

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe ist am Sonntagabend mit einem Last-Minute-Sieg – oder präziser gesagt mit einem Last-Second-Sieg – in die Testspielphase gestartet. Die...

Die Freibeuter bezwangen dabei den Allgäuer Landesligisten ERC Sonthofen im ersten Match der neuen Spielzeit vor heimischer Kulisse mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) dank eines ganz späten Treffers von Demeed Podrezov in allerletzter Sekunde und feierten so einen gelungenen Einstand in die Vorbereitung.

Es war stellenweise ein typisches Vorbereitungsspiel, das sich die beiden Allgäuer Kontrahenten an diesem Abend lieferten. Zeitweise boten die beiden einstigen Rivalen den Zuschauern ein ganz ansehnliches Spiel – stellenweise war auf beiden Seiten aber auch noch gehörig Sand im Getriebe. Da jedoch beide Mannschaften an diesem Abend nach wohl intensiven Trainingseinheiten ihr erstes Match der Saison absolvierten, war dies aber auch nicht anders zu erwarten gewesen. Ebenfalls nicht anders zu erwarten war, dass die Gäste sich als durchaus ebenwürdiger Gegner erwiesen. Zwar spielen die Sonthofener als Landesligist eine Liga unter den Piraten, doch gelten die Bulls auch in diesem Winter zumindest wieder zum erweiterten Favoritenkreis auf eine Rückkehr in die Bayernliga.

So entwickelte sich schon im ersten Drittel ein ziemlich ausgeglichenes Duell, in dem die Bulls auf Grund zweier Überzahlspiele sogar die etwas gefährlicheren Torabschlüsse hatten. Doch der souverän wirkende Dominic Guran, der an diesem Abend zwischen den Pfosten stand und ein gutes Spiel zeigte, ließ zunächst nichts zu. Bis 20 Sekunden vor dem Ende des Startabschnitts, als Marc Hindelang mit einem verdeckten Schuss doch noch der Führungstreffer für die Gäste gelang.

Und Guran musste mit einer überragenden Tat kurz nach Wiederanpfiff sogar das 0:2 verhindern, als er mit einem grandiosen Fanghandsave bei einem Alleingang des ERC einen größeren Rückstand vereitelte (23.). Anschließend kamen dann die Buchloer endlich besser ins Match und wurden folgerichtig auch mit dem Ausgleich belohnt. Einen Zwei auf Eins Konter schloss Alexander Krafczyk in der Mitte zum 1:1 ab, nachdem er genau im richtigen Moment von Demeed Podrezov mit einem Querpass in Szene gesetzt worden war (30.). Und nur zweieinhalb Minuten später hatten die Buchloer das Spiel gedreht – wenn auch mit einem etwas kuriosen Treffer. Ein Schuss von Max Dropmann von der Blauen Linie wurde vor dem Tor so unglücklich abgefälscht, dass er von der Bande direkt wieder zurückkam und im Gewühl vor der Tor zum 2:1 für den ESV über die Linie rutschte (32.). In dieser Phase waren die Hausherren nun klar spielbestimmend und die Gäste durften sich bei Schlussmann Calvin Stadelmann bedanken, dass der Bayernligist seinen Vorsprung nicht weiter ausbauen konnte. Chancen waren dazu allemal da. Alleine Alexander Krafczyk hatte zwei riesen Gelegenheiten, doch sowohl bei einem Alleingang, als auch bei einem Penalty erwies sich Stadelmann als Spielverderber (37.). Allerdings musste auf der Gegenseite auch Dominic Guran nochmals bei einem Alleingang der Bulls retten (39.), sodass es beim knappen 2:1 nach 40 Minuten blieb.

Auch im Schlussdrittel verpassten es die Buchloer zunächst für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die beste Möglichkeit dazu hatte Michal Petrak, der einen Unterzahlkonter aber am Tor vorbeisetzte. Und so blieb es bis in die Schlussphase eng, was sich auf Buchloer Seite dann zu rächen schien. Denn rund fünf Minuten vor dem Ende glichen die Gäste durch Jonas Gotzler tatsächlich nicht ganz unverdient zum 2:2 aus. Als alles schon mit dem Remis nach 60 Minuten und einer Verlängerung rechnete schlugen die Buchloer aber doch noch mal durch ihren Torjäger vom Dienst zu. Demeed Podrezov war es nämlich, dem im Powerplay praktisch mit der Schlusssirene in letzter Sekunde doch noch der goldenen Siegtreffer zum 3:2 gelang, der den heimischen Piraten einen erfolgreichen Einstand in die neue Spielzeit bescherte.