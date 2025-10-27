ESV Buchloe gelingt bei defensiv kompakten Miesbachern kein Tor womit man mit leeren Händen nach Hause fahren muss

Miesbach/Buchloe (chs) Ohne ein eigenes Erfolgserlebnis und somit in Summe auch ohne Punkte mussten die Buchloer Piraten am Sonntagabend vom Auswärtsmatch in Miesbach zurückkehren.

In einem über weite Strecken durch zwei gut arbeitende Defensivreihen und starke Torhüter geprägten Duell blieben die Buchloer am Ende nach 60 Minuten ohne eigenen Treffer und zogen so mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) den Kürzeren. Nachdem Miesbach in den ersten 40 Minuten mehr vom Spiel hatte, gelang es den Freibeutern im Schlussabschnitt nicht, das gut stehende Abwehrbollwerk des Tabellendritten zu überwinden, womit sich TEV-Tormann Timon Ewert am Ende über einen Shutout freuen durfte und den Buchloern die zweite Saisonniederlage beibrachte.

Dabei sahen die knapp 400 Zuschauer trotz des fast schon nach „Fußball-Ergebnis“ anmutenden Spielverlaufs eine durchaus packende, schnelle und intensive Partie. Denn gleich von Beginn an startete die Begegnung ohne große Abtastphase mit ordentlich Tempo. Doch wirklich gefährlich wurde es anfangs vor den Toren nicht. Erst nach zehn Minuten musste ESV-Keeper David Blaschta gleich zweimal richtig stark eingreifen, um den Rückstand zu verhindern. Miesbach hatte in den folgenden Minuten deutlich Rückenwind und nutzte das dann auch gleich im ersten Überzahlspiel zur Führung. Thomas März hatte vor dem Tor einen Blueliner unhaltbar zum 0:1 abfälscht (10.). Um ein Haar hätten die Hausherren danach auch gleich nachgelegt, doch Matej Pekers Versuch tanzte gerade noch so vor der Linie (13.) und bei einem Alleingang von Justi Späth war erneut der wachsame Blaschta zur Stelle (14.). Anschließend wurde das Spiel wieder ausgeglichener, doch die Buchloer verpassten bis zum ersten Seitenwechsel einen möglichen Ausgleich und das trotz doppelter Überzahl zu Ende des ersten Abschnitts.

Auch das zweite Drittel begann erneut offen, ehe sich die Gastgeber dann wieder ein Chancenübergewicht erspielten. So war es fast eine Blaupause des ersten Durchgangs, dass gegen Drittelmitte dieser zunehmende Druck auch zum Erfolg führte. Eine Zwei auf Eis Situation schloss Aziz Ehliz alleine vor Blaschta zum 0:2 ab (28.). Es sollte aber das einzige Tor in den zweiten 20 Minuten bleiben, denn beide Torhüter blieben weiter auf der Hut und schier unüberwindbar. Die Miesbacher beschäftigten die Freibeuter allerdings immer wieder in deren Zone, sodass die Buchloer offensiv in diesem Durchgang kaum einmal zur Entfaltung kamen und die größeren Spielanteile somit beim TEV lagen.

Dementsprechend mussten die Freibeuter auch im abschließenden Abschnitt weiter einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen in einem Spiel, in dem sich beide Teams weiter nichts schenkten. Miesbach zog sich jetzt aber immer weiter zurück und überließ zusehends den Piraten die Initiative. Diese bissen sich aber ein ums andere Mal die Zähne am gut formierten Abwehrbollwerk vor dem weiterhin nicht zu bezwingenden TEV-Tormann Ewert aus. Zwar probierten die Freibeuter noch einmal alles – auch mit dem zusätzlichen Feldspieler – doch ein Tor wollte dem glücklosem ESV einfach nicht gelingen. Und so siegten die Miesbacher am Ende unter dem Strich auch verdient, wie Piraten-Coach Waldemar Dietrich im Anschluss auf der Pressekonferenz festhielt, da es mit dem Torschießen an diesem Abend einfach nicht klappen wollte.

Fanbus zum Allgäu-Derby am kommenden Freitag in Kempten geplant:

Zum nächsten Auswärtsspiel am kommenden Freitag, dem Allgäu-Derby in Kempten (20 Uhr), ist ein Fanbus in Planung. Anmelden könnt ihr euch unter info@esv-buchloe.de oder bei Florian Warkus unter 01772315460. Abfahrt ist um 17:30 Uhr am Eisstadion. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 15€, für Kinder unter 14 Jahren 5€. Getränke werden dabei im Bus verkauft. Also meldet euch zahlreich an und unterstützt unser Team vor Ort beim Derby in Kempten!

