ESV Buchloe feiert 20 Jahre StadionÃ¼berdachung

Buchloe. (chs) Seit 20 Jahren alle gemeinsam unter einem Dach! Mit diesem Motto feiert der ESV Buchloe an diesem Wochenende das 20-jährige Jubiläum der Überdachung seiner Eishalle.

Dazu ist am Sonntag beim letzten Testspiel vor dem dann folgenden Auftakt in die Bayerligasaison mit einem bunten Rahmenprogramm einiges in der Sparkassenarena geboten. Denn alle Sparten des Eislaufvereins werden sich ab dem Mittag bei kostenlosem Eintritt präsentieren, ehe ab 17 Uhr das letzte Testspiel der Pirates gegen den ESV Burgau den Abschluss bildet – auch hier ist der Eintritt frei. Zuvor reisen die Freibeuter bereits am Freitag zum Auswärtsspiel nach Miesbach (20 Uhr).

Es war ein riesen Schritt für den Buchloer Eissportverein – die Überdachung der Eishalle an der heutigen Kerschensteiener Straße. Denn während die Eissportbegeisterten früher bei Wind und Wetter, teils Schnee und Regen ihre Bahnen auf dem kalten Untergrund ziehen mussten, ist man durch die Überdachung der Halle inzwischen von diesen Witterungseinflüssen unabhängig – zum Glück. Dementsprechend bedeutend waren die umfangreichen Arbeiten, die aus dem offenen Eisstadion vor 20 Jahren eine überdachte Halle machten und daher soll dieses Jubiläum am Sonntag auch gebührend gefeiert werden. Dazu lädt der ESV neben Fans und Anhängern auch einige wichtige Wegbereiter dieses Projekts ein, das unter anderem auch nur durch unzählige Stunden an Eigenleistung verwirklicht werden konnte. Zudem werden auch der 1. Bürgermeister Robert Pöschel sowie der damals amtierende Bürgermeister Josef Schweinberger, der in seiner Amtszeit viel für den ESV getan hat, anwesend sein. Auch der kürzlich nach zehn Jahren abgetretene ehemalige 1. Vorstand des ESV, Axel Flöring, wird an diesem Tag nochmals entsprechend verabschiedet und geehrt.

Doch die Hauptakteure an diesem Tag sind vor allem diejenigen, die gemeinsam seit 20 Jahren unter dem Dach der Eishalle ihrem Sport und ihrer Begeisterung nachgehen – nämlich die Aktiven des ESV. So werden sich an diesem Tag alle Sparten – die Eiskunstläufer, die Stockschützen und die Eishockeyspieler samt Nachwuchs – präsentieren. Den Anfang machen aber alle Eislaufbegeisterten, die sich von 11.15–12.45 Uhr beim freien Lauf auf das Eis begeben können. Auch die Stockschützen werden hier ihr Können zeigen und Interessierte anlernen. Anschließend werden mit der U9 und der U11 die beiden jüngsten Nachwuchsmannschaften ein Freundschaftsspiel gegen den ESV Burgau absolvieren, gegen die am Abend auch die erste Mannschaft der Piraten antritt. Ab etwa 15.45 Uhr werden dann auf dem Eis alle Mannschaften der Gennachstädter präsentiert. Ebenso werden hier die entsprechenden Grußworte der Vorstandschaft und des Bürgermeisters stattfinden. Ab 17 Uhr wartet schließlich mit dem letzten Vorbereitungsspiel der Pirates gegen den Landesligisten Burgau der Höhepunkt des Tages, zu dem die Freibeuter erstmalig ihre eigens für das Jubiläum designten Aufwärmtrikots anhaben werden. Diese werden die Saison über immer beim Warm-Up getragen und am Saisonende versteigert. In den Drittelpausen präsentieren sich hier dann auch noch die Kunstläufer. Es ist also einiges geboten, denn außerdem gibt es am Nachmittag neben einer Diashow mit Bildern der Stadionüberdachung auch halbstündliche Führungen durch die Sparkassenarena. Für das leibliche Wohl ist natürlich mit entsprechender Verpflegung den ganzen Tag ebenfalls gesorgt.

Rein sportlich gesehen stehen an diesem Wochenende mit dem eben genannten Heimspiel am Sonntag und dem Auswärtsspiel am Freitag in Miesbach die letzten beiden Testspiele für die Freibeuter vor dem dann eine Woche später beginnenden Bayernligastart an. Trainer Christoph Lerchner hat mit seinem Team hier also nochmals die Möglichkeit, an den letzten Feinheiten zu feilen, wobei hier zwei absolut fordernde Gegner warten werden. Beim Freitagsgegner Miesbach treffen die Buchloer nämlich auf eines der konstantesten Teams der zurückliegenden Jahre, das auch heuer wieder zum Keis der Titelkandidaten zählt. Und der Sonntagsgegner Burgau schrammte im vergangenen Winter nur denkbar knapp am Bayernligaaufstieg vorbei, als man im Finale erst im entscheidenden dritten Spiel gegen Waldkraiburg den Kürzeren zog. Dementsprechend gehören die Eisbären auch in dieser Spielzeit wieder zu den Spitzenteams der Landesliga und Topfavoriten auf den Bayernligaaufstieg, weshalb auf die Buchloer zum Abschluss der Vorbereitungsphase nochmals ein echter Härtetest wartet. Das Heimspiel gegen Burgau wird im Übrigen auch das erste Spiel sein, welches bei Sprade.TV übertragen wird. Denn die Buchloer kooperieren ab sofort mit dem bekannten Livestream-Anbieter und werden künftig dort alle Spiele der Pirates live streamen. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.esv-buchloe.de.

Und das ist am Wochenende außerdem in der Sparkassenarena los:

Do, 03.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Fr, 04.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Fr, 04.10.2024, 19:45 Uhr: Vorbereitungsspiel 1B ESV Buchloe – ESV Dachau

Sa, 05.10.2024, 09-10 Uhr: Training Eiskunstlauf ESV Buchloe

Sa, 05.10.2024, 10-11 Uhr: Eislaufschule

Sa, 05.10.2024, 11:30 Uhr: Vorbereitungsspiel U13 ESV Buchloe – ESV Dachau

Sa, 05.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf