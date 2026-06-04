ESV Buchloe besetzt zweite Kontingentstelle mit einem Schweden, Tim Lutz kommt aus Limburg

Buchloe (chs) Schweden ist eine der erfolgreichsten Eishockey-Nationen in Europa und unter anderem mit den beiden Mutterländern Kanada und USA, sowie Russland wohl auch eine der besten weltweit. Und genau aus diesem Land, dem Land der „Tre Kronor“, kommt auch die nächste Neuverpflichtung der Buchloer Piraten für die kommende Saison.

Denn die Gennachstädter haben sich mit dem 26-jährigen Schweden Emil Gabrielson die Dienste eines torgefährlichen Angreifers gesichert, der nach Mateo Cabral somit die zweite Kontingentstelle bei den Pirates besetzt und der Buchloer Offensive in der kommenden Saison die nötige Durchschlagskraft verleihen soll.

„Emil ist jung, hungrig, ein top ausgebildeter Zwei-Wege-Spieler und zudem glaube ich, dass er auch menschlich super in unser Team passt“, gibt ESV-Trainer Dominic Weis eine erste Einschätzung über den schwedischen Neuzugang ab, der sich im besten Eishockey-Alter befindet. „Ich bin absolut davon überzeugt, dass er durch sein Skillset für uns den Unterschied ausmachen kann“, schiebt Weis hinterher, der sich auf die Qualitäten des skandinavischen Angreifers freut, der die Offensivreihen der Freibeuter künftig verstärken soll. Und auch Team-Manager David Strodel bezeichnet den Neuzugang als richtig spannende Verpflichtung: „Emil ist ehrgeizig und hat richtig Bock auf die Aufgabe hier in Buchloe. Er hat im letzten Winter inklusive Vorbereitung zwar nur 18 Spiele für die EG Diez-Limburg gemacht, dabei aber eine beachtliche Scorerquote aufgelegt. Und genau dieses Potenzial sehen auch wir in ihm und wünschen uns für ihn und die Mannschaft, dass das gemeinsam richtig gut funktioniert, denn in den Gesprächen hatten wir sofort das Gefühl, dass er menschlich sehr gut zu uns passt.“

Für den gebürtig aus Gävle – einer 75.000 Einwohnerstadt rund zweieinhalb Autostunden von Stockholm entfernt – stammenden Gabrielson ist das Engagement bei den Freibeutern dabei nicht die erste Station in Deutschland, wie der ESV Team-Manager ja bereits verraten hat. Denn in der vergangenen Spielzeit war der Schwede bereits in der Regionalliga West für die EG Diez-Limburg aktiv gewesen, von wo aus auch der eben erst veröffentlichte Neuzugang Tim Lutz gekommen war. Kein Zufall also, dass beide nun gemeinsam in Buchloe aufschlagen, wie Strodel erklärt. „Ja, das haben wir bewusst so entschieden, denn beide haben dort sehr gut zusammen funktioniert und stark gescort, was wir uns natürlich jetzt auch bei uns erhoffen“, berichtet Strodel über die gemeinsame Verpflichtung der beiden. Dass sich das Lutz und Gabrielson bereits aus der letzten Saison gut kennen, dürfte die Eingewöhnung für beide sicher nochmals einfacher machen, wenngleich Emil Gabrielson sicherlich keine ganz einfache letzte Spielzeit hinter sich hat. Denn auf Grund einer Verletzung konnte der Angreifer nur lediglich 13 Pflichtspiele absolvieren. Doch mit 42 Scorerpunkten – 16 Tore und 26 Assists – wusste er bei seiner ersten Station in Deutschland dabei bereits voll zu überzeugen, ehe er dann unfreiwillig durch die verletzungsbedingte Zwangspause ausgebremst wurde.

Ausgebildet wurde Gabrielson in seiner Heimat in Schweden, die wie bereits angeklungen als elffache Weltmeister und zweifache Olympiasieger reichlich Eishockey-Leidenschaft und Tradition besitzen. Im Nachwuchs war der Stürmer dabei unter anderem für die Malmö Redhawks in der J20 SuperElit beziehungsweise der J20 Nationell in der höchsten Juniorenklasse des Landes unterwegs gewesen. Anschließend sammelte Gabrielson im Alter von 20 Jahren auch schon über den großen Teich hinweg in Amerika weitere Erfahrungen, als er in der North American Hockey League – einer Juniorenliga in den USA – zwei Spielzeiten verbrachte. 2021 folgte dann die Rückkehr in die Heimat nach Schweden, wo Gabrielson vorwiegend in der dritten Liga aktiv war. In knapp 150 Spielen verbuchte er dabei 31 Tore und 45 Vorlagen auf seinem persönlichen Punktekonto, ehe er im letzten Winter dann den Sprung nach Deutschland wagte. Und nun verschlägt es den schwedischen Offensivmann als „Diezer-Doppelpack“ gemeinsam mit seinem letztjährigen und auch zukünftigen Teamkollegen Tim Lutz also gemeinsam ins Allgäu, wo er im Piraten-Team voll angreifen möchte, um mit seiner neuen Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.

Nächster junger Neuzugang mit ganz viel Potenzial

ESV Buchloe verpflichtet mit Tim Lutz erneut einen hungrigen Mann für die Offensive

Weitere Verstärkung für Team-Pirates! Nach den bisherigen Neuverpflichtungen um die Stürmer Nicolas Strodel (27) und Lars Grözinger (32), sowie Torwart Emanuel Geiger (23) kann die sportliche Leitung des ESV Buchloe mit dem 22-jährigen Tim Lutz den vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren.

Erneut ist es ein junger Spieler, mit reichlich Perspektive und Potenzial, der somit perfekt zur Marschroute der Verantwortlichen passt, das Team für die neue Saison jünger, breiter und mit mehr Energie und Galligkeit aufzustellen. Und in diese Kategorie fällt sicherlich auch der neue Mann, der aus der Regionalliga West von der EG Diez-Limburg an die Gennach wechselt.

„Tim ist ehrgeizig, will sich weiterentwickeln und passt aus unserer Sicht hervorragend nach Buchloe“, meint daher auch gibt David Strodel. „Er hat trotz seines jungen Alters bereits sehr starke Werte geliefert – gerade auch in den Playoffs. Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, so der Buchloer Team-Manager weiter, der damit den neuen Mann ganz ähnlich charakterisiert wie auch Piraten-Coach Dominic Weis. „Tim ist ein gut ausgebildeter, junger, hungriger Stürmer, der schon vergangene Saison gezeigt hat, wozu er fähig ist“, meint nämlich auch der ESV-Trainer, für den sein neuer Schützling kein ganz Unbekannter ist. Denn der junge Angreifer war in der Spielzeit 2024/25 bereits für 15 Partien beim Nachbarn in Landsberg aufgelaufen und damit genau zu der Zeit, als der jetzige Buchloer Head-Coach noch als Co-Trainer bei den Riverkings tätig war. Der gebürtige Iserlohner war damals während der Saison an den Lech gewechselt, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre beim Drittligisten in Essen gespielt hatte und dort trotz seines jungen Alters bereits etliche Oberligapartien absolviert durfte.

Ursprünglich stammt Tim Lutz aber aus dem Iserlohner Nachwuchs, wo er vor allem am Ende in der DNL2 zu den besten Scorern seiner U20-Mannschaft gehört hatte und dann auch folgerichtig mit 20 Jahren wie bereits erwähnt den Sprung in die Oberliga wagte. Im letzten Jahr stand der Rechtsschütze dann in Diensten der EG Diez-Limburg. Bei der Eissportgemeinschaft – bestehend aus der hessischen Stadt Limburg und dem etwa sechs Kilometer entfernten Städtchen Dietz, das kurioserweise bereits in Rheinland-Pfalz liegt – war Lutz bei seiner Premierensaison im letzten Jahr auf Anhieb einer der absoluten Leistungsträger. Denn nach dem US-Amerikaner Dylan Florit war er mit 25 Toren und 31 Vorlagen in nur 26 Saisonspielen der zweitbeste Scorer der Rockets. Eine starke Bilanz, auch wenn die Regionalliga West besonders in der Breite womöglich nicht ganz an die Qualität der Bayernliga – das entsprechende Pendent der vierten Liga im Süden – hinreicht. Und dennoch hatte Lutz einen gehörigen Anteil daran, dass es für die Rockets bis ins Halbfinale ging, wo man erst am späteren Meister Eagles Essen West scheiterte.

Dass Tim Lutz also, der sich nach dieser starken Saison aus persönlichen Gründen zum Leidwesen der Diez-Limburger wieder in Richtung Bayern verabschiedete, Talent und auch gewisse Führungsqualitäten besitzt, hat der Angreifer trotz seines jungen Alters bereits eindrucksvoll bewiesen. Und dieses Leistungsvermögen soll er nun auch bei den Piraten zeigen und im besten Fall noch ausbauen. „Wir wollen ihm bei uns den Raum geben, den nächsten Step zu machen und das Maximum aus sich herauszuholen. Gleichzeitig hatten wir in den Gesprächen auch menschlich sofort ein sehr gutes Gefühl“, meint der Buchloer Team-Manager, der genau wie Trainer Dominic Weis davon überzeugt ist, dass Lutz sehr gut in die Mannschaft passen wird. „Ich freue mich mit Tim den nächsten Schritt zu gehen und hoffe, dass er sein Potenzial noch weiter ausschöpfen kann“, so der ESV-Coach, der den neuen Mann – wie alle anderen Verantwortlichen auch – herzlich im Piraten-Lager willkommen heißt.