ESV Buchloe bekommt zum Jahresauftakt in der Verteidigung nochmals VerstÃ¤rkung – ErnÃ¼chternder Jahresauftakt

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten bekommen zu Beginn des neuen Jahres noch einmal Zuwachs im Kader – genauer gesagt in der Verteidigung.

Denn nachdem sich unlängst in der aktuellen Wechselperiode ja bereits Stürmer Jonas Mikulic den Freibeutern angeschlossen hatte, stößt ab sofort mit Philipp Keil ein weiterer neuer Spieler zum Piraten-Kader hinzu. Der 27-jährige Abwehrmann kommt auf eigenen Wunsch hin vom Ligakonkurrenten aus Schongau an die Gennach und soll der Buchloer Defensive weitere Stabilität verleihen. Seinen Einstand im ESV-Dress hat Keil bereits am Freitag im Heimspiel des ESV gegen die Mighty Dogs gegeben.

„Wir freuen uns, dass wir mit Philipp einen erfahrenen „Stay at Home“ Verteidiger gewinnen konnten, der uns mit seiner Übersicht und Präsenz in der Defensive sicherlich verstärken wird“, meint Team-Manager David Strodel über den Neuzugang. „Seine Entscheidung, sich den Pirates anzuschließen, zeigt, dass unser Konzept überzeugt und wir freuen uns, ihn als wichtige Stütze für den weiteren Saisonverlauf und die kommenden Herausforderungen in unserer Mannschaft zu haben.“

Philipp Keil entstammt ursprünglich dem Kaufbeurer Nachwuchs, wo er in der Schüler-Bundesliga und der DNL auch schon in jungen Jahren wichtige Erfahrungen sammeln konnte. 2018 wechselte Keil dann in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich zum Oberligisten nach Memmingen, wo er für zwei Jahre aktiv war, ehe er ein weiteres Jahr in Landsberg ebenfalls in der Oberliga Süd spielte. Anschließend schloss sich der Defensivspezialist 2021 dann dem Bayerligisten und Ligakonkurrenten Schongau an, wo er die letzten dreieinhalb Spielzeiten verbrachte und dort unter anderem auch mit Torhüter Daniel Blankenburg zusammenspielte, der vor der Saison ebenfalls von den Mammuts nach Buchloe zurückgekehrt war. Nun laufen beide also fortan im Piraten-Dress auf und auf Buchloer Seite ist man froh mit Philipp Keil nochmals einen ligaerfahrenen Abwehrmann gefunden zu haben, der die Hintermannschaft bis zum Saisonende tatkräftig unterstützen soll.

ESV Buchloe verliert das erste Spiel des neuen Jahres mit 2:6 gegen Schweinfurt

Buchloe (chs) Die Ambitionen des ESV Buchloe auf einen Top 10 Platz schwinden immer mehr.

Denn der Start der Piraten ins neue Jahr 2025 ist den Gennachstädtern am Freitagabend vor heimsicher Kulisse deutlich misslungen. Mit 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) unterlagen die Buchloer verdient den Migthy Dogs Schweinfurt und konnten so den Schwung aus dem letzten Heimspiel nicht mitnehmen, welches man am letzten Wochenende noch mit 6:3 gegen Dingolfing gewinnen konnte. So bleibt der Abstand auf Rang 10 bei nun noch sieben ausstehenden Hauptrundenduellen weiter bei acht Punkten und die Buchloer weiter auf Platz 13 im Tabellenkeller stecken.

„Die Körpersprache, die wir letzten Sonntag noch gegen Dingolfing aufs Eis gebracht haben war heute nicht da und wir waren heute einfach zu behäbig“, so das treffende Fazit von ESV-Coach Christopher Lerchner, dessen Team gegen gut eingestellte Gäste einfach nicht zurecht kam. Zudem fingen sich die Buchloer an diesem Abend dann auch in den entscheidenden Momenten zu schnell die Gegentore, sodass die Mainfranken mit einer cleveren Leistung verdient alle drei Punkte aus Buchloe mit auf die Heimfahrt nehmen konnten.

Beide Teams brauchten aber eine gewisse Anlaufphase, ehe man ins Spiel fand. Zwar ließen sowohl die Gäste durch Pavel Bares (4.) als auch die Freibeuter durch Benedikt Diebolder (4.) gleich zwei richtig gute Chancen zur Führung liegen, doch anschließend verflachte das Spiel eher etwas. Umso ärgerlicher, dass die Schweinfurter nach 10 Minuten durch Kevin Heckenberger doch mit 0:1 in Front gingen, was auch zeitgleich der Pausenstand nach 20 Minuten war.

Auch im Mitteldrittel änderte sich erst nicht viel. Beide Torhüter präsentierten sich weiter in guter Form, als Daniel Blankenburg beispielsweise spektakulär mit der Fanghand gegen Petr Pohl das 0:2 verhinderte (22.) und auch beim Alleingang von Alexander Asmus rette (28.). Aber auch Blankenburgs Gegenüber Benedict Roßberg zeigte sich bestens aufgelegt. Erst ein verdeckter Schuss von Alexander Lieske im ersten Powerplay schlug dann doch flach zum 1:1 für die Buchloer ein (32.). Doch der Torjubel war noch nicht wirklich verklungen, da lagen die Buchloer auch schon wieder hinten. Denn nur 16 Sekunden nach dem Ausgleich brachte Pohl nach einem fatalen Fehlpass der Piraten im eigenen Drittel die Dogs postwendend wieder in Front. Und diesen Vorsprung bauten die Gäste zu einem aus ESV-Sicht erneut ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause sogar noch aus, als erneut Kevin Heckenberger auf 1:3 erhöhte (38.).

Buchloe war im letzten Drittel nun also gefordert, und hatte in Unterzahl auch eine gute Chance durch Diebolder zu verkürzen (43.). Doch wieder stand Roßberg im Weg und auf der Gegenseite legten die Schweinfurter – immer noch in Überzahl – das 1:4 durch Pohl nach (44.). Aufgeben wollten sich die Hausherren aber noch nicht, doch die Effektivität vor dem gegnerischen Tor ließ an diesem Abend einfach zu wünschen übrig. So verpassten es sowohl Michal Petrak und Max Dropmann mit einer Doppelchance (45.), als auch Alexander Krafczyk per Alleingang den Abstand nochmals zu verringern (46.). Allerdings blieben auch die Gäste in dieser durchaus noch einmal druckvollen Phase der Piraten mit ihren Kontern brandgefährlich. Der erfahrene Routinier Petr Pohl verpasste nach zwei ebenfalls ausgelassenen Alleingängen zunächst jedoch die Vorentscheidung zum 1:5, weshalb bei den Piraten nach dem 2:4 Anschluss durch Michal Petrak in doppelter Überzahl nochmals Hoffnung aufkeimte (50.). Aber auch darauf hatten die Unterfranken sofort die passende Antwort parat. Denn im dritten Anlauf blieb Pohl alleine vor Blankenburg dann doch eiskalt und stellte mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den alten Abstand nicht einmal eine Zeigerumdrehung später wieder her (51.). Für die Buchloer war das der Genickbruch, der eine mögliche Aufholjagd im Keim erstickte. Stattdessen markierte Pavel Bares in der Schlussminute mit dem 2:6 noch den Endstand, der beim Debüt von Neuzugang Philipp Keil für enttäuschte ESV-Gesichter zum Jahresstart sorgte.

