ESV Buchloe baut mit 5:3 Heimsieg Ã¼ber Schweinfurt den Abstand auf den Abstiegsrang weiter aus

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben am Sonntagabend in der Abstiegsrunde der Eishockey Bayernliga einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren.

Der 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) Erfolg über die Migthy Dogs Schweinurft war nach einem starken Auftakt aber eher unter der Kategorie „Arbeitssieg“ einzuordnen. ESV-Trainer Christopher Lerchner konnte das aber nach der Partie egal sein, denn die wichtigen drei Punkte blieben am Ende verdient in Buchloe. Damit konnten die Rot-Weißen den Abstand auf das noch sieglose Schlusslicht Dorfen – das derzeit den unliebsamen Abstiegsrang belegt – auf zehn Zähler ausbauen.

Nachdem die Freibeuter am Freitag in Ulm noch mit einem arg dezimierten Kader knapp mit 0:1 unterlagen, konnte Piraten-Trainer an diesem Abend zumindest wieder auf drei volle Reihen zurückgreifen. Anders die Gäste aus Schweinfurt, die praktisch mit der Minimalbesetzung von nur zehn Feldspielern angereist waren und somit verständlicherweise erst einmal eine defensive Spielweise an den Tag legten. Dennoch dauerte es bis zur siebten Minute, bis die Buchloer in Person von Marc Krammer erstmalig Gäste-Schlussmann Benedict Roßberg zur 1:0 Führung überwinden konnten. Alexander Krafczyk baute diesen Vorsprung dann mit einem Versuch aus der Drehung in Überzahl auf 2:0 aus (11.), ehe Torjäger Demeed Podrezov mit einem Schuss über die Stockhand sogar auf 3:0 stellte (15.).

Nach dem soliden und souveränen ersten Drittel hatte erneut Podrezov unmittelbar nach Wiederbeginn die große Chance auf den nächsten Treffer, doch sein Versuch klatschte nur an den Pfosten (21.). Während die Hausherren so also das 4:0 liegen ließen, rächte sich das auf der Gegenseite dann umgehend, als Dylan Hood mit einem platzierten Schuss den bis dahin nur sporadisch geprüften Johannes Wiedemann im ESV-Kasten zum 3:1 bezwang (23.). Und dieses Tor gab den Mainfranken nun spürbar Rückenwind, die trotz kleinem Kader offensiv jetzt deutlich mutiger wurden. Die Buchloer hingegen waren in dieser Phase zu oft einen Schritt zu spät dran, womit der Faden im eigenen Spiel fortan gerissen schien. Vor allem da erneut Hood nach knapp 28 Minuten die Gäste in Überzahl mit dem 3:2 sogar wieder auf ein Tor heranbrachte. Zum Glück fanden die Pirates darauf schnell eine passende Antwort: Verteidiger Johannes Keller stellte den alten Abstand nämlich mit einem Schuss von der Blauen Line mit seinem ersten Tor im ESV-Dress wieder her (31.). Ein ganz wichtiger Treffer in dieser inzwischen heiß umkämpften und wieder völlig offenen Partie. Trotzdem konnten die Buchloer auch anschließend nicht mehr an die Leichtigkeit des ersten Spielabschnitts anknüpfen, weshalb es mit diesem Spielstand auch in die zweite Pause ging.

Dafür lief es im Schlussdrittel dann zunächst wieder nach Plan, als Demmed Podrezov mit seinem mittlerweile 39 Saisontreffer per Direktabnahme zum 5:2 einnetzte (43.). Schweinfurt gab sich aber auch danach nicht auf und verpasste durch Kevin Heckenberger nur rund eine Minute später den neuerlichen Anschluss, da Wiedemann stark parierte (45.). So lief die Zeit zusehends für die Buchloer, die erst in der Schlussphase nochmals zittern mussten, als Kevin Marquart doch noch auf 5:3 verkürzte (58.). Auch wenn die Mighty Dogs anschließend nochmals alles nach vorne warfen, ließ der Buchloer Schlussmann danach aber keinen weiteren Gegentreffer mehr zu, weshalb die Punkte unter dem Strich verdientermaßen in der Gennachstadt blieben.