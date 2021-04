ESPN verÃ¶ffentlicht die aktuellen Power Rankings der NHL

Anzeige In den USA hat es sich in den großen Sportarten eingebürgert, regelmäßig ein so genanntes Power Ranking zu erstellen. Hierfür werden Sportjournalisten und...

In den USA hat es sich in den großen Sportarten eingebürgert, regelmäßig ein so genanntes Power Ranking zu erstellen. Hierfür werden Sportjournalisten und Experten darum gebeten, die Teams nach ihrer aktuellen Performance aufzulisten. Dabei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die die aktuelle Stärke des Teams wiederspiegeln soll. Besonders in Sportarten mit vielen Saisonspielen und Playoffs zur Meisterfindung ist die Erstellung eines solchen Rankings häufig sinnvoll. Der lange Saisonverlauf führt dazu, dass die Teams nicht unbedingt nach dem Platz in der Tabelle einzuschätzen sind.

Da sich die Saison schon wieder gen Ende neigt und das Interesse an der NHL und besonders den deutschen Spielern in der wichtigsten Eishockeyliga der Welt immer größer wird, soll ein genauer Blick auf das Ranking von ESPN geworden werden.

Aktuell steht die Colorado Avalanche auf Platz 1 des Rankings. Das Team verfügt über den besten Punkteschnitt und gehört zu den Topfavoriten auf den Stanley Cup. Mit Jonas Johansson and Devan Dubnyk hat sich das Team nochmals vor der Deadline verstärkt. Allerdings musste Colorado kürzlich einen Rückschlag hinnehmen. Der deutsche Goalie und Erfolgsgarant Philipp Grubauer wurde positv auf COVID-19 getestet und fällt somit mindestens zwei Wochen aus.

Hinter der Avalanche stehen die Washington Capitals. Das Team aus der US-amerikanischen Hauptstadt zeigt regelmäßig sehr starke Leistungen und konnte sich mit Anthony Mantha verstärken. Manch Experte ist sich allerdings nicht sicher, ob die Capitals nicht zu viele Spieler für die Verpflichtung des kanadischen Flügelspielers abgeben mussten. Auch die Sportwetten Experten von bwin sehen die Colorado Avalache aktuell als Totfavoriten.

Die Vegas Golden Knights sind bei ESPN auf Rang 3 gelistet. Da Team, das als 31. NHL-Franchise zum Beginn der Saison 2017/18 in die NHL aufgenommen wurde. Die Golden Knights konnten schon in ihrer Debutsaison bis in das Stanley-Cup-Finale vordringen, welches es gegen die Washington Capital verlor. Dieses Jahr soll es dann zum großen Triumph reichen.

Auf Platz vier folgen die Toronto Maple Leafs. Das Team auf Kanada hat eine sehr gute Siegquote und war kurz vor der Trade Deadline sehr aktiv. Die „Ahornblätter“ sehen die große Chance, in der schwachen nördlichen Division weit zu kommen und in die Top 4 der NHL Saison 2021 einzuziehen.

Hinter dem Team aus dem hohen Norden folgt ein Südlicht. Auf Platz 5 sind die Tampa Bay Lightning aus Florida gelistet. Die Titelverteidiger sind auch dieses Jahr sehr stark und wollen erneut den ganz großen Pokal gewinnen. Dabei soll Neuzugang David Savard eine wichtige Rolle spielen.

Außer Grubauer bei den Avalanche werden die restlichen Teams mit deutschen Spielern nicht sehr hoch gelistet. Das Team von Nico Sturm, die Minnesota Wild, werden auf Rang 10 gelistet. Die Edmonton Oilers, für die Vorjahres-MVP Leon Draisaitl und Dominik Kahun aufs Eis gehen liegen auf Position 12. Die Vacouver Canucks mit Marc Michaelis auf Rang 23. Die Detroit Red Wings mit Thomas Greiss, die Ottawa Senators von Tim Stützle und die Buffalo Sabres mit Tobias Rieder liegen auf den Plätzen 28, 29 und 31 der 31 Teams.

