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Die eSIM ersetzt die Plastikkarte im Handy durch einen fest verbauten Chip. Apple brachte die Technik 2018 mit dem iPhone XS in den Massenmarkt. Heute unterstützt fast jedes neue Flaggschiff die digitale SIM. Trotzdem fällt bei jedem zweiten Kauf die gleiche Frage: eSIM, welche Handys können das eigentlich? Dieser Überblick liefert die klare Antwort.

Was ist eine eSIM überhaupt?

Eine eSIM ist eine fest im Gerät verbaute SIM-Karte. Der Name steht für „embedded SIM“, also eingebettete SIM. Du steckst nichts mehr ein, sondern lädst ein digitales Profil per QR-Code oder App herunter.

Der Vorteil ist klar. Du buchst einen Tarif und bist in Minuten online, ganz ohne Karte per Post. Viele moderne Handys kombinieren die eSIM sogar mit einer physischen SIM. So nutzt du zwei Nummern parallel.

eSIM: Welche Handys sind kompatibel?

Die gute Nachricht vorweg: Alle großen Hersteller setzen inzwischen auf eSIM. Wer ein Smartphone der oberen Mittel- oder Oberklasse ab Baujahr 2020 besitzt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Hier die wichtigsten Geräte nach Marke.

Apple iPhone

Apple ist der Vorreiter. Ab dem iPhone XS, XR und XS Max unterstützen alle Modelle die eSIM.

iPhone XS, XR, XS Max

iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 (alle Varianten)

iPhone SE (2. und 3. Generation)

Wichtig für Reisende: In den USA gekaufte iPhones ab dem iPhone 14 haben gar keinen SIM-Schacht mehr. Sie funktionieren ausschließlich über eSIM.

Samsung Galaxy

Samsung zog schrittweise nach. Die eSIM steckt heute in der S-Reihe, der faltbaren Z-Reihe und in ausgewählten A-Modellen.

Galaxy S20 bis Galaxy S25 (inklusive Plus, Ultra und dem schmalen S25 Edge)

Galaxy Z Fold und Z Flip (alle Generationen)

Galaxy A54 und A55

Galaxy Note 20

Achtung bei der A-Serie: Nicht jedes Einsteigermodell hat eine eSIM. Prüfe vor dem Kauf die genaue Modellbezeichnung.

Google Pixel

Google baut die eSIM seit Jahren ein. Ab dem Pixel 3 ist die Technik an Bord, mit kleinen regionalen Ausnahmen.

Pixel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Pixel 10

Pixel Fold und Pixel Tablet

Weitere Hersteller

Auch abseits der großen drei wächst die Auswahl deutlich. Diese Marken bieten eSIM-fähige Modelle:

Xiaomi: 12T Pro, 13, 14 und die 15er-Reihe

12T Pro, 13, 14 und die 15er-Reihe Motorola: Razr-Klapphandys und die Edge-Serie

Razr-Klapphandys und die Edge-Serie OPPO: Find X sowie ausgewählte Reno-Modelle

Find X sowie ausgewählte Reno-Modelle Fairphone: Fairphone 6

Fairphone 6 Sony: Xperia-Modelle, teils nur als Import erhältlich

So prüfst du, ob dein Handy eSIM kann

Du musst keine Liste durchsuchen. Dein Handy verrät die Antwort selbst.

iPhone: Öffne Einstellungen, dann Mobilfunk. Taucht dort „eSIM hinzufügen“ auf, bist du kompatibel. Android: Gehe in Einstellungen, dann Verbindungen und SIM-Manager. Ein Punkt wie „eSIM hinzufügen“ zeigt die Unterstützung. Codeabfrage: Tippe auf vielen Geräten *#06# ein. Erscheint eine EID-Nummer, hat dein Handy eine eSIM.

eSIM auf Reisen: der größte Vorteil

Der stärkste Trumpf der eSIM zeigt sich im Ausland. Statt am Flughafen eine lokale Karte zu kaufen, buchst du einen Datentarif schon von zu Hause aus. Das spart Zeit und schützt vor hohen Roaming-Rechnungen.

Wer viel unterwegs ist, kombiniert seine deutsche Nummer mit einem zweiten Datenprofil. Anbieter wie Holafly bieten dafür Datentarife für einzelne Länder und ganze Regionen an, die sich direkt vor dem Abflug aktivieren lassen. Genau dieser digitale Komfort verändert nicht nur das Reisen. Er prägt auch die digitale Revolution im Eishockey, von der App bis zum vernetzten Stadionbesuch.

Häufige Fragen zur eSIM

Kann ich eine eSIM in ein altes Handy nachrüsten?

Nein. Die eSIM ist ein fest verlöteter Chip. Fehlt er im Gerät, lässt er sich nicht nachträglich einbauen. Nur ein Modellwechsel hilft.

Kann ich eSIM und normale SIM gleichzeitig nutzen?

Ja, das nennt sich Dual SIM. Viele Geräte betreiben eine physische SIM und eine eSIM parallel. So trennst du zum Beispiel privat und beruflich.

Wie viele eSIM-Profile passen auf ein Handy?

Die meisten Smartphones speichern mehrere Profile. Neuere iPhones fassen acht oder mehr. Aktiv nutzen kannst du aber in der Regel nur ein oder zwei gleichzeitig.

Ist die eSIM sicherer als eine normale SIM?

In einem Punkt ja. Ein Dieb kann die eSIM nicht einfach herausnehmen und in ein anderes Gerät stecken. Das erschwert den Missbrauch bei Verlust.

Funktioniert die eSIM bei jedem Anbieter?

Nicht ganz. Fast alle großen Netzbetreiber und viele Reise-Anbieter unterstützen die eSIM. Kleine Prepaid-Marken hinken teils noch hinterher. Ein kurzer Blick auf die Anbieterseite schafft Klarheit.

Fazit

Die Frage „eSIM, welche Handys können das“ hat 2026 eine einfache Antwort. Praktisch jedes aktuelle Flaggschiff von Apple, Samsung, Google und Xiaomi ist dabei. Wer ein Gerät ab 2020 besitzt, prüft die Kompatibilität in unter einer Minute direkt in den Einstellungen. Für Reisende ist die digitale SIM längst die klügere Wahl.

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