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Esche: Zurück aufs Eis, zurück in die Oberliga

25. Juni 20261 Mins read30
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Lennart Esche - © EHC Neuwied
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Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied kann einen seiner deutschen Top-Verteidiger mit in die Oberliga nehmen.

Lennart Esche hat seinen Vertrag beim EHC um ein weiteres Jahr verlängert und geht somit in seine dritte Saison bei den Bären. Es war schlichtweg nicht an der Zeit zu gehen für den 24-Jährigen. Zum zweiten Mal in Folge CEHL-Meister, seit Ende Dezember nach einer schweren Beinverletzung allerdings nicht mehr zum Einsatz gekommen – so beendet man keine erfolgreich verlaufene Zeit bei einem Verein. Erst recht nicht, wenn neben der sportlichen Bilanz auch das Drumherum in der Wahlheimat stimmt.

„Ich kann natürlich nur Positives über Neuwied erzählen. Ich habe mich hier seit Tag eins schon immer willkommen und wohl gefühlt. Deshalb brauchte ich kaum Argumente und freue mich weiterhin Teil dieses Projekts zu sein“, sagt Esche.

Seine Gier nach mehr ist groß. Er will der Mannschaft nach seinem Comeback wieder mit seiner bereits beeindruckenden Ruhe im Abwehrspiel helfen. Es ist die Gier nach mehr Neuwieder Gänsehaut-Eishockeyabende, die Gier nach mehr Oberliga, in der der gebürtige Iserlohner in Diensten der Hammer Eisbären bereits eine komplette Saison absolvierte.

„⁠Meine Zeit in Hamm ist nun schon ein paar Jahre her. Ich denke, die Oberliga als Gesamtes hat sich seitdem auf jeden Fall sportlich nach vorne entwickelt. Aber ich bin optimistisch, dass wir auf jeden Fall mithalten werden können“, ist der Defensivmann zuversichtlich für die ganze Mannschaft und seine Aussicht, am 1. Spieltag auf dem Eis zu stehen. In der kommenden Woche werden bei einer Operation im Zug der Fraktur eingesetzten Schrauben entfernt. „Danach solle ich alles uneingeschränkt belasten können, um die restliche Vorbereitung dazu zu nutzen, zum Saisonstart vollkommen fit und bereit zu sein“, sagt Esche.

Seinem Team in der vergangenen Saison lange nur zuschauen zu können, sei schwierig genug gewesen. „Ich freue mich extrem, demnächst wieder mit allen auf dem Eis zu stehen und Vollgas zu geben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lennart Esche @ Elite Prospects

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