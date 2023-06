ESC Rheine „IceCats“: Marc Wollner, René Sembach, Alexander und Kevin Zimbelmann verlängern ihre Verträge.

Rheine. (DR) Der Kader des ESC Rheine beginnt so langsam Form anzunehmen. Beim Vize-Meister der Landesliga NRW haben neben Trainer Marc Wollner, Torhüter René...

Rheine. (DR) Der Kader des ESC Rheine beginnt so langsam Form anzunehmen. Beim Vize-Meister der Landesliga NRW haben neben Trainer Marc Wollner, Torhüter René Sembach, sowie in der vergangenen Woche auch die Stürmer Alexander und Kevin Zimbelmann ihre Verträge bei den Münsterländern verlängert.

Der ESC vermeldete bereits vor knapp einem Monat die Vertragsverlängerung von Coach Wollner, nämlich dass sich „nach kurzen Gesprächen mit dem Vorstand zeigte, dass wir in die gleiche Richtung wollen, und nachdem die Chefin zuhause auch den Daumen gehoben hat, freue ich mich auf eine weitere Saison mit den Jungs. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren einiges aufbauen können und wollen weiter darauf aufbauen. Im gesamten Verein bewegt sich etwas, auch die Zuschauer stehen hinter uns, und die Zahlen haben sich positiv entwickelt.“ Der 31-jährige aus Bietigheim-Bissingen geht somit in seine dritte Saison hinter der Bande der IceCats.

Kurz darauf folgte René Sembach, der auch in der kommenden Saison das Trikot mit der #49 überstreifen wird. In seiner ersten Saison erwies sich René als sicherer Rückhalt und bildete gemeinsam mit Maik Holzke und Eric Hertrich das Torhütertrio des Vizemeisters. Das sagt René Sembach zur Vertragsverlängerung: „Ich habe mich für Rheine entschieden, weil es eine super Stimmung in der Kabine und der Zusammenhalt in der Mannschaft extrem groß ist, jeder für jeden kämpft und der Vorstand schon zukunftsorientiert denkt. Mal sehen, wie weit die Reise noch geht. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich fühle mich sehr wohl in Rheine. Ich wurde letztes Jahr von unserem Trainer Marc Wollner und dem Vorstand Hannes Scheffing angesprochen, und das Konzept war sehr überzeugend. Daraufhin habe ich mich entschieden, zur letzten Saison etwas Neues zu machen und nach Rheine zu gehen. Weil es mir so gefällt, bleibe ich. Was mir bei den IceCats noch gefällt ist, dass sich der Vorstand für das Team einsetzt und die Fans immer 110% geben bei den Spielen in der Eissporthalle an der Kopernikusstraße.“ Dass Sembach weiterhin in Rheine an den Start gehen wird, ist indes keine Selbstverständlichkeit: der 28-Jährige lebt in Hamm und fährt jedes Mal ca. 1 ½ Std. (ein Weg) zu den Trainings und Spielen.

Zimbelmann Brüder wollen weiter „rocken“

Mit Kapitän Alexander Zimbelmann und Kevin Zimbelmann ist es den Verantwortlichen gelungen, mit zwei enorm starken und wichtigen Spielern für die Offensiv-Reihen zu verlängern. Alexander hat vergangene Saison 31 Punkte (12 Tore und 19 Vorlagen) erzielen können. Der Topscorer wird also auch in der kommenden Saison auf Torejagd geschickt. Kevin hat ebenfalls einen Torjägerinstinkt und konnte insgesamt 28 Punkte (11 Tore und 17 Vorlagen) in der vergangenen Saison erzielen.

Das sagt Alexander Zimbelmann (30) zur Vertragsverlängerung: „Ich selbst freue mich natürlich, dass ich ein weiteres Jahr in Rheine bleiben darf. Wir verstehen uns in der Mannschaft super, und viele von uns spielen auch schon seit mehreren Jahren zusammen. Dass ich da dazu noch mit meinem kleinen Bruder (Kevin, 24) in einer Sturmreihe spielen darf, ist mega und war früher auch so ein kleiner Traum von mir. Wir verstehen uns auf dem Eis sehr gut und bekommen auch viel Eiszeit vom Coach. Die Organisation des Vereins ist echt gut, und man merkt auch die Entwicklung bei uns und auch im Nachwuchs. Vielleicht ist in paar Jahren hier auch die Regionalliga drin.“

Das sagt Kevin Zimbelmann: „Über die Vertragsverlängerung habe ich mich natürlich sehr gefreut. Nachdem wir letzte Saison so knapp im Finale verloren haben, sind wir alle darauf gestimmt, uns den Titel diese Saison zu holen. Der Hauptgrund für meine Entscheidung war aber vor allem die Atmosphäre in der Kabine und der Teamgeist auf dem Eis. Wir haben eine gut eingespielte Truppe mit vielen, die sich schon aus dem Nachwuchs kennen, das ist mir viel wert. Darüber hinaus macht es einfach Spaß, mit meinem Bruder zusammen zu spielen. Alex und ich spielen schon ewig zusammen und verstehen uns quasi blind. Die Organisation in Rheine macht einen super Job. Es ist beachtlich, was das Management in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Vor 3 Jahren hat der ESC noch in der Bezirksliga um die unteren Plätze gespielt, jetzt spielen wir um die Meisterschaft in der Landesliga mit Blick auf die Regionalliga. Hinsichtlich meiner sportlichen Entwicklung bietet Rheine mir die Möglichkeit, viel Erfahrung zu sammeln, unter anderem über Eiszeit, aber auch, weil viele in unseren Reihen schon höherklassig gespielt haben und man sich einiges abgucken kann. Außerdem gibt mir die Perspektive eines möglichen Aufstiegs in den nächsten Jahren die Chance, noch einmal auf höherem Niveau zu spielen.“