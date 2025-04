ESC Kempten vermeldet erste AbgÃ¤nge

Kempten. (PM ESC) Anton Zimmer, Linus Voit und Nikolas Oppenberger wird man in der nächsten Saison nicht mehr im Dress der Kemptener Sharks sehen.

Zimmer war erst während der abgelaufenen Saison aus Füssen zurück nach Kempten gewechselt. Der Stürmer bekommt aber von den Verantwortlichen beim ESC kein neues Angebot mehr.

Voit wechselte 2022 aus Königsbrunn ins Allgäu. In den abgelaufenen drei Spielzeiten konnte sich der inzwischen 23jährige kontinuierlich weiterentwickeln. Mit 22 Scorerpunkten aus 36 Spielen beendete er die letzte Saison, die gleichzeitig seine erfolgreichste bei den Sharks war. Nun schließt sich der gebürtige Augsburger einem anderen Verein an.

Mit Oppenberger wird den Zuschauern an der Memminger Straße ein Publikumsliebling und Kemptener Urgestein fehlen. Auch wenn er einige Jahre bei anderen Vereinen in der Bayern- und Oberliga aktiv war so verbrachte er doch die meiste Zeit beim ESC. Seit 2018 trug er wieder das Trikot der Sharks. Nun wird der 36 jährige Stürmer seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Den Verantwortlichen der Sharks hat er aber gleichzeitig auch zugesagt nicht mehr für einen anderen Verein zu spielen. Als Hintertürchen hält er sich auch gleichzeitig offen vielleicht doch wieder auf das Kemptener Eis zurückzukehren. Ein Karriereende auf Raten also, dass sich da beim ESC anbahnt.

Die Sharks bedanken sich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz und wünschen für die Zukunft sportlich und persönlich alles Gute.

