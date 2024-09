ESC Kempten verliert Test beim TEV Miesbach mit 5:2

Kempten. (PM ESC) Der ESC hat sein Testspiel in Miesbach verloren. Sportvorstand Ervin Masek brachte es kurz und knapp auf den Punkt: “Wir haben...

Kempten. (PM ESC) Der ESC hat sein Testspiel in Miesbach verloren.

Sportvorstand Ervin Masek brachte es kurz und knapp auf den Punkt: “Wir haben die Reihen komplett umgestellt um einiges zu probieren, mussten zu Daniel Rau, Linus Voit und Nikolas Oppenberger noch kurzfristig Louis Landerer ersetzen und mit nur sechs Verteidigern agieren. Dafür hatten wir mit Markus Walter und Tobias Russler wieder zwei U 20 Spieler an Bord. Im Powerplay haben wir auch eine komplett neue Formation ausprobiert. Die Vorbereitung ist genau dafür da, dass sieht nach außen natürlich noch nicht gut aus, aber wir arbeiten hart daran zum Saisonstart ein erfolgreiches Team auf dem Eis zu haben.“

Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Mit einem denkbar ungünstigen Auftakt in die Partie gestartet, bereits nach 55 Sekunden leuchtete es 2:0 von der Anzeigetafel, rannte man die komplette Begegnung einem Rückstand hinterher. Machte das schön herausgespielte Anschlusstor durch Florian Höfler noch ein wenig Mut, so konterte Miesbach eiskalt mit drei Treffern innerhalb von 10 Minuten im Mittelabschnitt, so dass die Messe eigentlich schon gelesen war. Das 5:2 welches Max Miller schön platziert in den Winkel schlenzte war nur noch Ergebniskorrektur, alle weiteren Versuche der Allgäuer blieben ohne Erfolg. Bereits am Sonntag gibt es die Chance in Sonthofen eine erfolgreichere Partie zu spielen.

Statistik:

TEV Miesbach – ESC Kempten 5:2 (2:1,3:1,0:0)

Tore:

1:0 Asselin (Sonne,Neuert)(1.),

2:0 Kuhn (Feuerreiter)(1.),

2:1 Höfler (Kokoska,Stauder)(10.),

3:1 Asselin (Nowak) (24.),

4:1 Ehliz (Feuerreiter,Bitomsky)(29.).

5:1 Pölt (Grabmeier,Sonne)(34.),

5:2 Miller (Schirrmacher,Schäffler)35.).

Strafminuten:

TEV Miesbach: 8

ESC Kempten: 6

Zuschauer: 172