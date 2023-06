ESC Kempten verlängert mit Dauerbrenner Danny Schubert

Kempten. (PM ESC) Es ist die neunte Saison bei den Sharks die der 32 jährige inzwischen in Angriff nimmt. Über viele Jahre hat er...

Kempten. (PM ESC) Es ist die neunte Saison bei den Sharks die der 32 jährige inzwischen in Angriff nimmt.

Über viele Jahre hat er sich zum Mr. Zuverlässig zwischen den Kemptener Pfosten entwickelt. Egal wer auch an seiner Seite stand, von jungen Talenten bis zur gestandenen Nationaltorhüterin. Er hat sie alle überdauert und war immer mit Herz und Seele sowie vollem Einsatz bei seinem Heimatverein.

Von daher konnte es kaum eine andere Nachricht geben als den Verbleib Schuberts bei seinem Heimatverein zu vermelden. Mit seiner ruhigen und besonnenen Spielweise gibt er der Verteidigung Sicherheit ganz nach dem Motto: was auch passiert, wir haben ja noch Danny im Tor stehen. Und auch wenn er in der letzten Saison zahllose starke Spiele abgeliefert hat, eines davon bleibt ganz besonders in Erinnerung. Der 1:2 Sieg beim Oberligisten EC Peiting in der Vorbereitung. Peiting lieferte 60 Minuten Offensivpower ab und scheiterte ein ums andere Mal am überragenden Schlussmann der Sharks der dieses Spiel ganz allein gegen den starken Kooperationspartner gewann. Parade folgte auf Parade und Schubert brachte den Oberligisten pausenlos zur Verzweiflung.

Genau diese Qualität schätzen die Sharks an ihrer Nr. 29 so sehr und freuen sich schon auf die neue Spielzeit mit ihrem Danny.

