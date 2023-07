ESC Kempten vergibt die zweite Importstelle an einen Verteidiger aus der zweiten französischen Liga

Kempten. (PM ESC) Nachdem die sportlich Verantwortlichen beim ESC die letzte Saison und die aktuelle Marktsituation ausgiebig analysiert haben sind sie relativ schnell zu...

Kempten. (PM ESC) Nachdem die sportlich Verantwortlichen beim ESC die letzte Saison und die aktuelle Marktsituation ausgiebig analysiert haben sind sie relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen in der Defensive nachlegen zu müssen.

Starke, gestandene, finanzierbare deutsche Verteidiger auf dem Markt zu finden ist quasi unmöglich. Daher hat man sich entschlossen die zweite Kontingentstelle zur Stabilisierung der Abwehr an eine Defensivkraft zu vergeben. Aus mehreren Kandidaten hat man sich dann entschieden Guillaume McSween, Spitzname „Sweener“ unter Vertrag zu nehmen, soweit der sportliche Leiter Ervin Masek.

Mit 1.93m und 97 Kg hat der Frankokandier eine stattliche Figur und soll nicht nur deshalb in der Defensive für Stabilität sorgen. Bereits seit 6 Jahren spielt der 27 jährige in Europa und dies durchgängig in der zweiten Liga in Frankreich. Nun hat er sich entschlossen den Sprung über die Grenze nach Deutschland zu machen.

Und auch Trainer Sven Curmann freut sich auf seinen Neuzugang: „Sweener spielt schon einige Jahre in Europa, und in Frankreichs zweiter Liga konnte er viel Erfahrung sammeln. Er hat gute Führungsqualitäten. In seinen Teams trug er immer das C oder das A auf der Brust. Er ist ein Top Verteidiger, verfügt aber auch über gute Offensivqualitäten und punktet regelmäßig. Es bedurfte nur weniger Gespräche, die sehr gut gelaufen sind und seine Entscheidung stand fest, dass er unbedingt nach Kempten will. Mit seinen Führungsqualitäten soll er Verantwortung im Team übernehmen, vor allem in wichtigen Spielsituationen. Er hat die Fähigkeit das Powerplay aufzubauen und zu leiten. Wir sind sehr guten Mutes dass wir mit ihm die richtige Verpflichtung getan haben.“

