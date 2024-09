ESC Kempten unterliegt beim HC PrÃ¤ttigau mit 5:4

Kempten. (PM ESC) 36 Sekunden waren noch zu spielen als die Hausherren in Überzahl doch noch den Siegtreffer in einer energischen Partie auf Augenhöhe...

Auf auf in die Schweiz, bereits zum dritten Mal folgten die Kemptener Sharks diesem Ruf und absolvierten ein Vorbereitungsspiel im Prättigau, dem Hochtal auf dem Weg nach Klosters und Davos. In dieser Saison nach dem Kurzturnier in Pfronten zum ersten Mal über die regulären 60 Minuten. Gleich drei Nachwuchsspieler hatte Sven Curmann mit an Bord, Mit Tobias Russler, Markus Walther und Fabian Maier stellte die U 20 des ESC ein starkes Trio. Dafür setzten Jonas Mikulic, Maximilian Schäffler und Filip Kokoska aus. Zwischen den Pfosten startete Danny Schubert der, abgesprochen, Xaver Nagel nach 30 Minuten Platz machte. Grüsch hatte im Vorfeld bereits einen Test gegen den Oberligisten vom EV Lindau glatt mit 0:6 verloren. Das die Schweizer bereits am nächsten Wochenende in die Punktrunde starten und deutlich weiter in ihrer Vorbereitung sind war vor allem in der ersten Spielhälfte zu sehen. Während die Allgäuer noch Abstimmungsschwierigkeiten hatten, was aber so früh in der Vorbereitung völlig normal ist, zeigte sich Grüsch schon gut eingespielt und mit vielen schnellen Aktionen. Nach 35 Minuten stand es bereits 4:1 für die Hausherren, einzig Florian Stauder konnte eine der durchaus zahlreichen Chancen für seine Farben nutzen. Er war es auch der mit seinem zweiten Treffer Kempten wieder heran brachte bevor David Mische einen Schuss von Mauro Seider zum 4:3 Anschluss abfälschte. Nur 30 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels erzielte Tomas Kulhanek in Überzahl den Ausgleich. Das Spiel nun von beiden Seiten mit offenem Visier geführt und mit vielen Chancen hüben und drüben. Das glücklichere Ende hatten dann die Hausherren, wobei Kempten durchaus starke Phasen hatte und gezeigt hat dass man auf dem richtigen Weg ist.

Statistik:

HC Prättigau – ESC Kempten: 5:4 (1:0,3:3,1:1)

Tore:

1:0 Gujan (Neurauter,Rossi)(4.),

2:0 Lampert (26.),

2:1 Stauder (Marquardt)(29.),

3:1 Scherrer (34.),

4:1 Neurauter (Däscher,Casanova)(35.),

4:2 Stauder (Limböck)(39.),

4:3 Mische (Seider)(40.),

4:4 Kulhanek (41.),

5:4 Bucher (Lampert,Scherrer)(60.).

Strafminuten:

HC Prättigau: 10

ESC Kempten: 10

Zuschauer: 110