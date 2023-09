ESC Kempten unterliegt beim ESV Buchloe mit 4:2

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Die guten Leistungen vom vergangenen Wochenende bestätigen und den nächsten Schritt in der Vorbereitung machen, so das Ziel der...

Kempten. (PM ESC) Die guten Leistungen vom vergangenen Wochenende bestätigen und den nächsten Schritt in der Vorbereitung machen, so das Ziel der Sharks.

Wieder mit an Bord: Maximilian Schäffler und Filip Kokoska sowie mit Förderlizenz David Mische. Dafür fehlten Louis Landerer und Colin Witting in der Defensive sowie Ondrej Zelenka im Sturm. Doch es sollte anders kommen als man sich vorgestellt hatte. Es entwickelte sich schnell ein flottes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Nach gut sieben Minuten war es mit dem Kemptener Schwung allerdings erst mal dahin. Ein Doppelschlag innerhalb 32 Sekunden nahm die Sharks komplett aus dem Spiel. Nach vorne ging in dieser Phase kaum mehr etwas und defensiv stand man nicht sattelfest. Zwei weitere Treffer zur 4:0 Pausenführung waren die Konsequenz. Innerhalb von 9 Minuten sorgte Buchloe mit vier Treffern bereits für die Vorentscheidung.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich nach der kollektiven Auszeit, Kempten nun wieder viel aggressiver, präsent in den Zweikämpfen. Das Körperspiel wurde angenommen und die Scheibe lief gut durch die eigenen Reihen. Lohn der deutlichen Überlegenheit zwei Treffer durch Kokoska und Mikulic. Der Druck der Sharks nahm mehr und mehr zu, Buchloe wurde im letzten Drittel phasenweise an die Wand gespielt, lediglich Tore wollten nicht mehr fallen. Auch 4 Minuten Überzahl am Stück brachten kein weiteres Tor, Johannes Wiedemann im Pirates Gehäuse erwischte einen Sahnetag und rettete seinem Team den über 60 Minuten schmeichelhaften Sieg. Bereits am Sonntag gegen Stuttgart gibt es die nächste Gelegenheit zum Testen wenn der Oberligist um 17.30 in der ABW Arena zu Gast ist.

Statistik:

ESV Buchloe – ESC Kempten: 4:2 (4:0,0:2,0:0)

Tore:

1:0 Prodrezov (Strodel,Krafczyk) (8.),

2:0 Schorer (Petrak)(8.),

3:0 Schurr (Prodrezov)(12),

4:0 Katerbau (Prodrezov)(17.),

4:1 Kokoska (Oppenberger)(30.),

4:2 Mikulic (38.),

Strafminuten:

ESV Buchloe: 12

ESC Kempten: 16

Zuschauer: 202

