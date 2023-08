ESC Kempten und ERC Sonthofen prÃ¤zisieren Kooperation

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Lange wurde diskutiert zwischen den sportlichen Verantwortlichen beider Clubs, welche Spieler denn in Frage kommen entweder in der höheren...

Kempten. (PM ESC) Lange wurde diskutiert zwischen den sportlichen Verantwortlichen beider Clubs, welche Spieler denn in Frage kommen entweder in der höheren oder niedrigeren Liga zusätzlich Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln.

Hierfür mussten teilweise auch Neuverpflichtungen erst einmal unter Dach und Fach gebracht werden um letztendlich die Zusammensetzung der Kader genau zu kennen. Nun ist es also soweit und gemeinsam wurden die Förderlizenzen für die kommende Saison benannt.

Vom ERC Sonthofen haben vier junge Talente die Chance Bayernligaluft in Kempten zu schnuppern. Dies sind: Calvin Stadelmann, Niklas Holzschneider, Valentin Köcheler und David Mische.

Den umgekehrten Weg dürfen 5 Spieler der Sharks nehmen um in der Landesliga weiter Erfahrung im Seniorenbereich zu sammeln. Philipp Zeiske, Edgar Simon, Lucas Spindler, Colin Witting sowie Nicolai Streif können je nach Leistungsstand und Bedarf das Blau-Rote oder das Schwarz-Gelbe Trikot tragen.

Nach der erfolgreichen Kooperation der Nachwuchsabteilungen in den letzten Jahren folgt nun also der nächste Schritt in der Zusammenarbeit der beiden einstigen Kontrahenten. Es bleibt, allen beteiligten Spielern viel Erfolg im jeweiligen Team zu wünschen, verbunden mit einem Schritt nach vorne in der persönlichen Entwicklung.

