ESC Kempten und der ERC Sonthofen kooperieren auch weiterhin im Seniorenbereich

Kempten. (PM ESC) Nach den guten Erfahrungen in der vergangenen Saison waren sich die Verantwortlichen beider Clubs schnell einig auch in der kommenden Spielzeit wieder jungen Talenten die Möglichkeit zu geben mehr Spielpraxis zu sammeln, sei es nun für junge Kemptener Spieler in der Landesliga oder auch für Sonthofener Talente in der Bayernliga.

Auch wenn es in der abgelaufenen Saison noch nicht zu viele Einsätze dieser Art gab, so geht die Zusammenarbeit ja auch deutlich weiter, gerade in den gemeinsamen Trainings zeigt sich oft viel mehr als bei einem Einsatz in der vielleicht vierten Reihe des Partners.

Und mit dem festen Wechsel des Sonthofeners David Mische nach Kempten sowie Philipp Zeiske von Kempten nach Sonthofen ergaben sich über den Sommer auch hier Synergien für die Spieler und beide Seiten. Die Grundsteine dafür lagen in der Zusammenarbeit der letzten Saison.

So wurden von den jeweiligen Vereinen die folgenden Talente mit Förderlizenzen für die Spielzeit 2024/2025 ausgestattet.

Seitens des ESC Kempten erhalten Nachwuchstalent Tobias Russler sowie David Mische und Nikolai Streif bei Bedarf die Gelegenheit Illeraufwärts in der Landesliga weitere Spielpraxis zu sammeln.

Im Gegenzug können der Torhüter Calvin Stadelmann sowie die Verteidiger Roman Zwicker und Aaron Grillinger in der Allgäumetropole die ersten Schritte in der höherklassigen Bayernliga machen.

Es dürfte also erneut eine Win Win Situation für alle Spieler sowie beide Clubs werden.

Kempten und Sonthofen setzen erfolgreiche Kooperation fort

Sonthofen. (PM ERC) Einst sportliche Rivalen, nun erfolgreiche Kooperationspartner: Aufgrund der guten Erfahrungen aus der vergangenen Saison erneuen Bayernligist Kempten Sharks und Landesligist ERC Sonthofen ihre Zusammenarbeit im Seniorenbereich, um die Ausbildung und Förderung junger Talente voranzutreiben.

Für beide Vereine ist die Zusammenarbeit eine gewinnbringende Konstellation: Talente des Oberallgäuer Traditionsvereins können Iller abwärts Erfahrungen in der höherklassigen Bayernliga sammeln. Gleichzeitig erhalten Nachwuchsspieler der Sharks, für die der dauerhafte Sprung in die Bayernliga noch zu früh kommt, die Gelegenheit, in einer leistungsstarken Mannschaft Erfahrungen in der Landesliga zu sammeln.

Vom ERC dürfen zukünftig bei Bedarf die Verteidiger Aaron Grillinger und Roman Zwicker sowie Keeper Calvin Stadelmann die Schlittschuhe in Kempten schnüren. Im Gegenzug können Stürmer Nikolai Streif, Verteidiger Tobias Russler und David Mische für den Oberallgäuer Traditionsverein eingesetzt werden. Letzterer gab jüngst einen festen Wechsel nach Kempten bekannt. Gut möglich also, dass ihn die Fans der Schwarz-Gelben nochmal im Eisstadion an der Hindelanger Straße sehen.

Bisher hatten die Klubs bereits im Nachwuchsbereich zusammengearbeitet. 2022 feierte die U17 der SG Kempten/Sonthofen sogar die Meisterschaft. Vor dem Start der vergangenen Saison hatten sich dann Vertreter beider Vereine auf eine Zusammenarbeit auch im Seniorenbereich geeinigt. So hatten ERC-Keeper Calvin Stadelmann, Verteidiger Niklas Holzschneider sowie die Stürmer Valentin Köcheler und David Mische punktuell das Team der Sharks verstärkt.

Aus Kempten wurden unter anderem Nikolai Streif und Philipp Zeiske bei Spielen an der Hindelanger Straße eingesetzt. Stürmer Zeiske gehört in der am 20. Oktober startenden Landesliga-Spielzeit nun fest zum Kader der Sonthofer.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl