ESC Kempten siegt mit 7:1 gegen Pfaffenhofen

Kemten. (PM ESC) Fast die gleiche Mannschaft wie am Freitagabend konnte Sven Curmann in Pfaffenhofen aufbieten.

Lediglich Clemens Löhr fehlte in der Aufstellung, er war beim Kooperationspartner Sonthofen im Einsatz. Die Marschrichtung war ganz klar, drei Punkte sollten her, um das Wochenende perfekt abzuschließen. Mit dem deutlichen Sieg ist dies dann auch sehr gut gelungen. Lohn der Arbeit ist der Sprung nach vorne auf Rang 5, auch bedingt durch die gleichzeitige Niederlage Ulms gegen Schweinfurt. Und auf Klostersee und Miesbach auf den Plätzen drei und vier ist jeweils nur noch ein Punkt Rückstand. Der sechste Sieg in Folge, und der zehnte aus den letzten zwölf Spielen. Eine starke Bilanz, die zeigt was in der Mannschaft steckt und das Moral und Motivation absolut stimmen.

Die ersten zehn Minuten der Begegnung waren noch offen, Pfaffenhofen bis dahin auch mit guten Torchancen. Doch spätestens nach dem 0:1 durch Martin Hlozek kam der Sharks Express mehr und mehr ins Rollen. Florian Stauder und Kevin Hu erhöhten noch vor der Pause auf 0:3. Spätestens ab dem Mitteldrittel war klar wer das Eis als Sieger verlassen würde. Kempten mit viel Tempo im Vorwärtsgang erspielte sich Chance um Chance. Die Gastgeber versuchten durch vereinzelte Konter zum Erfolg zu kommen, aber spätestens beim bärenstarken Jakob Nerb im Tor war Endstation. David Mische und zwei weitere Male Hu schraubten das Ergebnis auf 0:6 nach zwei Abschnitten.

Und auch im Schlussabschnitt knipste Kemptens Ausnahmestürmer erneut, sein vierter Treffer des Abends, dazu ein Assist. Mit fünf Scorerpunkten hatte Hu maßgeblichen Anteil am Sieg der Allgäuer, aber auch der Rest der Mannschaft überzeugte durch einen geschlossenen Auftritt. In den letzten zehn Minuten nahm man sich durch einige Strafzeiten selbst den Schwung und die Hausherren kamen nochmal besser ins Spiel. Unglücklich der Ehrentreffer der Ice Hogs nur 30 Sekunden vor dem Ende in doppelter Überzahl, der Nerb den eigentlich verdienten Shutout verhinderte. Eine überzeugende Leistung, vor einer großen Fanschar, die aus dem eigentlichen Auswärtsspiel auch akustisch gefühlt ein Heimspiel machte, vor allem auch defensiv und ein klar verdienter Auswärtssieg stehen somit zu Buche. Zeit zum Ausruhen gibt es auch über Weihnachten nicht, bereits am 26.12 steht das schwere Auswärtsderby in Buchloe auf dem Spielplan. Die Pirates befinden sich in den letzten Wochen vor allem Zuhause in aufsteigender Form und werden es den Sharks nicht einfach machen.

Statistik:

EC Pfaffenhofen – ESC Kempten 1:7 (0:3,0:3,1:1)

Tore:

0:1 Hlozek (Palmer,Dopatka)(10.),

0:2 Stauder (Seider,Oswald)(17.),

0:3 Hu (Schäffler)(20.),

0:4 Mische (Kokoska,Hu)(24.),

0:5 Hu (Schäffler,Hlozek)(25.),

0:6 Hu (Kulhanek,Kokoska)(39.),

0:7 Hu (Palmer,Kokoska)(48.),

1:7 Vrana (Popela,Tlacil)(60.).

Strafminuten:

EC Pfaffenhofen: 12

ESC Kempten: 21

Beste Spieler:

EC Pfaffenhofen: Elias Weber

ESC Kempten: Jakob Nerb

Zuschauer: 230

