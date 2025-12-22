Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga EC Pfaffenhofen IceHogs ESC Kempten siegt mit 7:1 gegen Pfaffenhofen
EC Pfaffenhofen IceHogsESC Kempten

ESC Kempten siegt mit 7:1 gegen Pfaffenhofen

22. Dezember 20252 Mins read48
Share
ESC Kempten Logo
Share

Kemten. (PM ESC) Fast die gleiche Mannschaft wie am Freitagabend konnte Sven Curmann in Pfaffenhofen aufbieten.

Lediglich Clemens Löhr fehlte in der Aufstellung, er war beim Kooperationspartner Sonthofen im Einsatz. Die Marschrichtung war ganz klar, drei Punkte sollten her, um das Wochenende perfekt abzuschließen. Mit dem deutlichen Sieg ist dies dann auch sehr gut gelungen. Lohn der Arbeit ist der Sprung nach vorne auf Rang 5, auch bedingt durch die gleichzeitige Niederlage Ulms gegen Schweinfurt. Und auf Klostersee und Miesbach auf den Plätzen drei und vier ist jeweils nur noch ein Punkt Rückstand. Der sechste Sieg in Folge, und der zehnte aus den letzten zwölf Spielen. Eine starke Bilanz, die zeigt was in der Mannschaft steckt und das Moral und Motivation absolut stimmen.

Die ersten zehn Minuten der Begegnung waren noch offen, Pfaffenhofen bis dahin auch mit guten Torchancen. Doch spätestens nach dem 0:1 durch Martin Hlozek kam der Sharks Express mehr und mehr ins Rollen. Florian Stauder und Kevin Hu erhöhten noch vor der Pause auf 0:3. Spätestens ab dem Mitteldrittel war klar wer das Eis als Sieger verlassen würde. Kempten mit viel Tempo im Vorwärtsgang erspielte sich Chance um Chance. Die Gastgeber versuchten durch vereinzelte Konter zum Erfolg zu kommen, aber spätestens beim bärenstarken Jakob Nerb im Tor war Endstation. David Mische und zwei weitere Male Hu schraubten das Ergebnis auf 0:6 nach zwei Abschnitten.

Und auch im Schlussabschnitt knipste Kemptens Ausnahmestürmer erneut, sein vierter Treffer des Abends, dazu ein Assist. Mit fünf Scorerpunkten hatte Hu maßgeblichen Anteil am Sieg der Allgäuer, aber auch der Rest der Mannschaft überzeugte durch einen geschlossenen Auftritt. In den letzten zehn Minuten nahm man sich durch einige Strafzeiten selbst den Schwung und die Hausherren kamen nochmal besser ins Spiel. Unglücklich der Ehrentreffer der Ice Hogs nur 30 Sekunden vor dem Ende in doppelter Überzahl, der Nerb den eigentlich verdienten Shutout verhinderte. Eine überzeugende Leistung, vor einer großen Fanschar, die aus dem eigentlichen Auswärtsspiel auch akustisch gefühlt ein Heimspiel machte, vor allem auch defensiv und ein klar verdienter Auswärtssieg stehen somit zu Buche. Zeit zum Ausruhen gibt es auch über Weihnachten nicht, bereits am 26.12 steht das schwere Auswärtsderby in Buchloe auf dem Spielplan. Die Pirates befinden sich in den letzten Wochen vor allem Zuhause in aufsteigender Form und werden es den Sharks nicht einfach machen.

Statistik:

EC Pfaffenhofen – ESC Kempten 1:7 (0:3,0:3,1:1)

Tore:
0:1 Hlozek (Palmer,Dopatka)(10.),
0:2 Stauder (Seider,Oswald)(17.),
0:3 Hu (Schäffler)(20.),
0:4 Mische (Kokoska,Hu)(24.),
0:5 Hu (Schäffler,Hlozek)(25.),
0:6 Hu (Kulhanek,Kokoska)(39.),
0:7 Hu (Palmer,Kokoska)(48.),
1:7 Vrana (Popela,Tlacil)(60.).

Strafminuten:
EC Pfaffenhofen: 12
ESC Kempten: 21

Beste Spieler:
EC Pfaffenhofen: Elias Weber
ESC Kempten: Jakob Nerb

Zuschauer: 230

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

842
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Vorweihnachtliche Überraschung bei den Piraten

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC Pfaffenhofen IceHogsTEV Miesbach

Überraschung gegen den Tabellendritten

Pfaffenhofen. (oex) Schrammte der EC Pfaffenhofen am Sonntag letzter Woche noch knapp...

By15. Dezember 2025
ESC Kempten Logo
ESC KemptenESV Burgau 2000

Enge Kiste trotz Schäffler Gala

Kempten. (PM ESC) Heute hätte Burgau ganz klar den Sieg verdient gehabt,...

By13. Dezember 2025
EC Pfaffenhofen IceHogsTEV Miesbach

Doppelschlag bringt dezimierten TEV auf Verliererstraße

Miesbach. (PM TEV) Am Freitagabend mussten die Top 4 der Liga allesamt...

By13. Dezember 2025
ESC Kempten Logo
ESC Kempten

ESC Kempten schlägt den EHC Klostersee mit 3:2 nach Verlängerung

Kempten. (PM ESC) Zwei Teams mit Rückenwind trafen am Sonntagabend in der...

By24. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten