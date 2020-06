ESC Kempten Sharks holen einen absoluten „Kracher“ fÃ¼r die Bayernliga

Kempten. (PM Sharks / EM) Dieser Transfer wird den Kemptener Sharks sicherlich sehr helfe, denn die Sharks verpflichten den 28 jährigen Maximilian Schäffler. Der...

Kempten. (PM Sharks / EM) Dieser Transfer wird den Kemptener Sharks sicherlich sehr helfe, denn die Sharks verpflichten den 28 jährigen Maximilian Schäffler.

Der gebürtige Kaufbeurer absolvierte bereits knapp 120 Partiem für die Augsburger Panther in der DEL. Lange Jahre spielte er für seinen Heimatverein ESV Kaufbeuren in der DEL 2 und zuletzt beim Oberligisten EC Peiting.

Mit dem Stürmer im „besten EIshockeyalter“ angelt sich Kempten einen absoluten Kracher, dementsprechend glücklich sind die Verantworlichen auch über den Transfercoup.

Maximilian Schäffler: „Man hat in den letzten Jahren viel Gutes aus Kempten gehört. Man ist dabei etwas Großes aufzubauen, hat den Support und Sponsoren hinter dem Klub. Deswegen ist es echt eine coole Sache hier in Kempten.“

Der 28- jährige ist gerade dabei den Einstieg ins Berufsleben vorzunehmen, hat sein Bachelorstudium beendet und wird an der Kemptener Hochschule aller Voraussicht nach seinen Master absolvieren. Schäffler kann sich auch ein längerfristiges Engagement in Kempten vorstellen, denn der Verein geht aus seiner Sicht in die richtige Richtung.