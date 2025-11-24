ESC Kempten schlägt den EHC Klostersee mit 3:2 nach Verlängerung

Kempten. (PM ESC) Zwei Teams mit Rückenwind trafen am Sonntagabend in der Dewart Arena aufeinander.

Klostersee brachte den Schwung aus dem 6:4 Sieg gegen Schweinfurt mit, und auch Kempten war nach dem starken 6:2 Sieg in Peißenberg voll motiviert im eigenen Stadion den nächsten Sieg einzufahren. 5 Siege aus den letzten 6 Spielen zeigen dass die Allgäuer trotz der aktuellen Personalmisere auf einem sehr guten Weg sind.

Kempten startete gut in die Begegnung, hatte die ein oder andere Chance Aber die Gäste nahmen nach kurzer Zeit mehr und mehr das Heft in die Hand und waren über die ersten beiden Drittel das bessere Team. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 26 Sekunden gingen sie dann auch absolut verdient mit 0:2 in Führung. Defensiv hervorragend eingestellt ließen sie die Sharks nicht zur Entfaltung kommen. Grafings Trainer Thomas Vogl beschrieb das nach dem Spiel auch sehr passend. Hinten Beton anrühren und defensiv arbeiten ist schon immer in der DNA von Klostersee verankert.

Es brauchte dann auch ein Überzahlspiel für Kempten kurz vor dem Ende des zweiten Abschnitts um durch Kevin Hu den Anschluss herzustellen. Mit dem für die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 1:2 ging es dann in die zweite Pause. Beide Trainer waren sich im Anschluss einig, eine höhere Führung der Gäste wäre bis hierhin durchaus verdient gewesen. Im Schlussabschnitt zeigten die Allgäuer dann aber ein anderes Bild und drängten mehr und mehr auf den Ausgleich. Sie bissen sich aber auch ein ums andere Mal die Zähne an der Grafinger Defensive und vor allem am überragenden Lukas Steinhauer im Tor aus. Auch zwei Powerplays brachten nicht den erhofften Treffer. Und so dauerte es bis eine Sekunde vor Spielende bis es doch noch klingelte und die Dewart Arena zum ersten Mal explodierte. Erneut war es Kevin Hu, der einen Abpraller vom Pfosten über die Linie brachte. Und auch die anschließende Verlängerung entschied der Ausnahmestürmer mit seinem, frenetisch gefeierten, dritten Treffer zugunsten des ESC. Viertes Mal Verlängerung, vierter Sieg. Von den letzten sieben Spielen wurden sechs gewonnen, es läuft beim Team von Sven Curmann. Vor allem gegen die direkten Mitbewerber um die Playoffs waren es 5 sehr wichtige Punkte die man am Wochenende eingefahren hat.

Statistik:

ESC Kempten – EHC Klostersee 3:2 n.V.(0:0,1:2,1:0,1:0)

Tore:

0:1 Bosecker (Walz,Spies)(36.),

0:2 Quinlan P. (Gleixner)(37.),

1:2 Hu (Kokoska,Hlozek)(40.),

2:2 Hu (Stauder,Kulhanek)(60.),

3:2 Hu (Hlozek,Kulhanek)(63.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 4

EHC Klostersee: 8

Beste Spieler:

ESC Kempten: Kevin Hu

EHC Klostersee: Lukas Steinhauer

Zuschauer: 952

