ESC Kempten schickt U 20 ins Rennen

Kempten. (PM ESC) Sven Curmann, Trainer der ersten Mannschaft äußerte sich beim letzten Fanstammtisch durchaus positiv über das Voranschreiten des Kemptener Nachwuchses.

Auch wenn er mit einem festen Stammkader in der ersten Mannschaft plant wird er immer ein Auge für Nachwuchsspieler haben. Wenn seine Stammspieler ausfallen sollten oder nicht die erwartete Leistung bringen gibt er auf jeden Fall jungen Nachwuchstalenten die Chance sich auch bei den „Großen“ zu bewähren. Aktuell trainieren immer wieder Spieler der U17 und U20 bei ihm mit so dass er sich ein gutes Bild über den Fortschritt der Jungs machen kann, so der Übungsleiter der Sharks.

Wobei es Jahr für Jahr immer wieder eine große Aufgabe für die Verantwortlichen ist, Trainings und Eiszeiten für die Spiele, Trainer und Betreuerteams zu organisieren um für die Saison gewappnet zu sein. Und mit einer Mannschaft zusätzlich wird diese Aufgabe nicht leichter. Doch Jugendleiterin Melanie Russler und Jugendkoordinator Peter Henninger haben ihre Köpfe zusammengesteckt und ein Team an illustren Trainern zusammengestellt. Zukünftig zeigen sich verantwortlich für:

U9 Peter Henninger & Florian Eberle

U11 Daniel Rau & Florian Hiltner

U13 Linus Voit & Markus Walter & Michel Limböck

U15 Michel Limböck & Ervin Masek Jr.

U17 Nikolas Oppenberger & Matthias Weißschuh

U20 Pascal Kröber

Erfreulich an dieser Zusammenstellung, es sind mit Rau, Limböck, Voit, Oppenberger und Kröber gleich fünf aktive Spieler der ersten Mannschaft als Coaches am Werk, allesamt Spieler die den Jugendlichen als Vorbilder dienen und zu denen sie aufschauen. Mit Markus Walter bei der U 13 ist zusätzlich ein hochtalentierter U 17 Spieler am Start der auch schon regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainiert und das Zeug hat in den nächsten Jahren den Sprung zu den Sharks zu schaffen.

Gute Aussichten also für den Nachwuchs in Kempten, die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiter fortzusetzen, es ist mit Gewissheit einiges an positiven sportlichen Nachrichten in der kommenden Saison zu erwarten.

